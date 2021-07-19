Встреча Зеленского с главой Евросовета и военные учения во Львовской области – анонсы СЕГОДНЯ

В понедельник в Украине начнутся очередные международные военные учения, а президент посетит конференцию в Батуми – и другие события

Владимир Зеленский и Шарль Мишель и учения под Львовом / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 11:00 – пресс-брифинг на тему "Презентация второй части исследования "Крым SOS" "Загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов Крыма" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

– пресс-брифинг на тему "Презентация второй части исследования "Крым SOS" "Загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов Крыма" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2). 14:00 – пресс-конференция и презентация проекта "Civic tech – инструмент качественного взаимодействия", который реализуется Ассоциацией городов Украины и ОО "Стратегии развития громад" в рамках проекта "3D Project: Развитие несмотря на препятствия. Устойчивое гражданское общество во времена пандемии и в будущем" (Киевский пресс-клуб, ул. Крещатик, 27а). Детали.

– пресс-конференция и презентация проекта "Civic tech – инструмент качественного взаимодействия", который реализуется Ассоциацией городов Украины и ОО "Стратегии развития громад" в рамках проекта "3D Project: Развитие несмотря на препятствия. Устойчивое гражданское общество во времена пандемии и в будущем" (Киевский пресс-клуб, ул. Крещатик, 27а). Детали. Неделя международного уголовного правосудия (19-21 июля), организованная Центром гражданских свобод совместно с Представительством президента Украины в АР Крым, Украинской ассоциацией международного права, кафедрой уголовно-правовой политики и уголовного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Программа. Трансляция.

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Ужгород

9:00 – из центра Ужгорода стартует "Мотопробег Единства 2021", который финиширует 1 августа 2021 года в Запорожье на острове Хортица. В рамках мотопробега участники провезут Государственный флаг Украины и Крымскотатарский флаг через всю страну.

Львовская область

Международные тактические учения "Три меча-2021" (19-31 июля) на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с участием более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из 4 стран: Литва, Польша, Украина и США.

За рубежом

Грузия

В тренде Встреча Зеленского с главой Евросовета и военные учения во Львовской области – анонсы СЕГОДНЯ

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Батумскую международную конференцию.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Батуми, где встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Венгрия

В Будапеште 19-25 июля состоится первенство мира по вольной борьбе.

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