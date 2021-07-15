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Встречи Зеленского и Байдена в июле может и не быть. Что говорят в Белом доме

15 июля 2021 14:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Белом доме ничего не знают о планах Зеленского приехать в июле в США – там не называли дату и месяц встречи

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США все еще неизвестна. А о том, что Зеленский приедет в июле, и вовсе речи не было.

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Об этом заявил официальный представитель Белого дома.

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Он подтвердил, что президент США Джо Байден действительно приглашал Зеленского в Вашингтон. Однако месяца визита не называл.

"Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", – говорится в сообщении.

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Также спикер добавил, что США все равно тесно взаимодействуют с Украиной. В частности, перед поездкой в Европу Байден разговаривал с Зеленским об агрессии РФ против Украины и о "Северном потоке – 2". Также украинский глава государства общался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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"Мы очень поддерживаем разговор, который немцы и украинцы ведут напрямую об опасениях Украины по поводу "Северного потока" и тому подобного", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Зеленский встречался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили:

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