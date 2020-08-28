Вступительная кампания 2020 на финише: как узнать о поступлении

В 2020 году на бюджет можно было подать до 5 заявлений

Вступительная кампания в вузы 2020 подходит к концу – подача документов на бюджет заканчивается 31 августа. Зачислять поступающих на бюджет будут 5 сентября. Узнать результаты можно в личном электронном кабинете на портале ez.osvitavsim.

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В кабинете абитуриента есть список электронных заявлений, которые он подавал в вузы. В 2020 году на бюджет можно было подать до 5 заявлений.

Напротив заявления, куда прошел поступающий, должен измениться статус на "Рекомендовано к зачислению".

У тех абитуриентов, которые никуда не прошли на бюджет, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

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Поступающие, которые получили рекомендации к зачислению на бюджет, должны до 18:00 31 августа подать следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3Х4;

заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет).

В этом году из-за эпидемии COVID-19 поступающие могут подать документы в вузы по электронной почте. Отправлять документы надо только с использованием электронной подписи на адрес приемной комиссии вуза.

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Также документы можно отправить обычной почтой.

У абитуриентов, которые прошли на контракт, напротив заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)".

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Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений. Тогда абитуриент может выбрать, куда пойти учиться.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам вуз, но зачисление может длиться до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что вступительную кампанию в профтехи продлили из-за карантина.

Как известно, адаптивный карантин в стране продлили до ноября.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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