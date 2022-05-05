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Вступительная кампания-2022: в МОН утвердили новые правила приема в вузы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 мая, 12:04
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Глава Минобразования Сергей Шкарлет подробно разъяснил, что ждет абитуриентов
Сергей Шкарлет разъяснил новые правила поступления в вузы
Сергей Шкарлет разъяснил новые правила поступления в вузы / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году для поступающих в украинские заведения профессионального предвысшего и высшего образования будут созданы максимально возможные безопасные условия проведения вступительной кампании.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, 4 мая Министерство юстиции зарегистрировало порядок приема для получения высшего образования в 2022 году.

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"В этом году будет проведен Национальный мультипредметный тест (НМТ) на соискание степени бакалавра (магистра по медицинским и ветеринарным специальностям). НМТ состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам (украинский язык, математика, история Украины). НМТ за границей состоится в одно время с тестированием в Украине. Для разных специальностей будут установлены разные весовые коэффициенты оценок",– цитирует Шкарлета прессслужба МОН.

Для будущих магистров проведут магистерский комплексный тест (МКТ) для специальностей "Право", "Международное право" и магистерский тест учебной компетентности (МТНК) для конъюнктурных специальностей.

Для проведения тестирований сформируют основную, дополнительную и специально организованную сессию. Те поступающие, которые по определенным причинам не смогут сдать тестирование на основной сессии, смогут это сделать в следующие сессии.

Для поступления на бакалаврат на места за средства бюджета и на контракт для конъюнктурных специальностей будут учитываться результаты НМТ. Для специальностей "Физическая культура и спорт", "Аудиовизуальное искусство и производство", "Дизайн" (по специализациям "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"), "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация", "Хореография", "Музыкальное искусство", "Сценическое искусство", "Архитектура и градостроительство" – результаты творческого конкурса, который, по решению заведения, может проводиться в дистанционной форме. Представление документов и подтверждение места обучения будет осуществляться через Интернет. Для вступления на контракт на неконъюнктурные специальности будут учитываться только результаты рассмотрения мотивационных писем.

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Основные этапы поступления на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного):

  • Регистрация электронных кабинетов – с 1 июля.
  • Проведение творческих конкурсов – с 1 по 18 июля (бюджет+контракт), с 9 по 16 августа (только контракт).
  • Подача заявлений для поступления – с 29 июля до:
  • 8 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов (состоящих с 9 по 16 августа);
  • 23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, а также творческих конкурсов, составленных с 1 по 18 июля.
  • Обнародование рейтинговых списков на бюджет – не позднее 29 августа.
  • Подтверждение желания учиться на бюджете – 2 сентября до 18.00.

Зачисление:

  • бюджет – 5 сентября;
  • контракт – определяют правила приема заведения, но не позднее 30 сентября.
  • Перевод на вакантные места – до 19 сентября.

Для поступления в магистратуру будут использоваться:

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  • на бюджет и контракт на специальности "Право", "Международное право" – результаты МКТ;
  • на бюджет и контракт на специальности отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право") – результаты магистерского теста учебной компетентности (МТНК) + профессионального экзамена в учебном заведении;
  • для поступления на другие специальности – результаты профессионального экзамена учебных заведений (бюджет) или рассмотрения мотивационного письма (контракт).

Основные этапы вступления:

  • Регистрация для составления МКТ и МТНК – с 27 июня по 18:00 18 июля
  • Основная сессия МКТ и МТНК – с 10 по 17 августа, дополнительная – с 7 по 10 сентября.
  • Регистрация электронных кабинетов – с 1 августа.

Подача заявлений для вступления начинается 16 августа и завершается:

  • 23 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования вместо МТНК или МКТ;
  • 15 сентября – для лиц, поступающих на основе результатов МТНК, МКТ или только профессионального экзамена в учебном заведении.
  • Обнародование рейтинговых списков на бюджет – не позднее 20 сентября.
  • Подтверждение желания учиться на бюджете – до 18:00 24 сентября.

Зачисление:

  • бюджет – 25 сентября
  • контракт – определяется правилами приема заведения, но позже 30 ноября.
  • Перевод на вакантные места – до 10 октября.

Будет сохранена возможность воспользоваться специальными условиями конкурсного отбора для некоторых категорий абитуриентов, в частности для жителей временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий, подробные механизмы вступления для них будут доработаны в течение мая-июня.

"Следите за обновлением на сайте МОН и на официальных страницах соцсетей, поскольку возможно внесение определенных изменений относительно проведения вступительной кампании в условиях войны", – отметили в пресс-службе ведомства.

В МОН также напомнили, что продолжительность НМТ увеличена до 120 минут.

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