Вступление Украины в Евросоюз поддерживает большинство европейцев – опрос

Почти 40% жителей стран ЕС поддерживают вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС, а присоединение нашей страны к НАТО – 38%.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС", который проводился во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра "Новая Европа".

"Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. В то же время поддержка

НАТО достигает 38%, что означает, что эта идея недостаточно популярна", – говорится в отчете.

В то же время 28,5% респондентов считают, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО.

Среди стран исследования самая высокая поддержка членства Украины в ЕС зафиксирована в Польше (69,5%) и Италии (61,6%), в Германии и Франции членство Украины в ЕС поддерживают менее половины опрошенных – 47% и 42,6% соответственно.

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Основным препятствием на пути Украины в ЕС европейцы считают коррупцию – 43,1%.

Кроме того, согласно исследованию, за пять лет количество респондентов, которые ассоциируют Украину с Россией, снизилось вдвое – до 9,1%, что "свидетельствует о четком отделении Украины от России".

Самым популярным ответом по поддержке Украины против российской агрессии (21,5%) было

продолжение санкций Евросоюза против России, наименее популярным – предоставление вооружений.

Напомним, ранее Европейский парламент раскритиковал Украину за недостаточное реформирование судебной власти и слабую борьбу с коррупцией.

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