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"ВСУ дали адекватный ответ": в ООС отреагировали на эскалацию на Донбассе

30 октября, 09:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Генерал констатировал, что сегодня ночью враг совершил именно прицельные обстрелы, а не провокационные

Боевики целенаправленно сорвали режим прекращения огня, что привело к гибели двух украинских военных. Противник показал, что не заинтересован в перемирии.

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Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он констатировал, что сегодня ночью оккупанты совершили именно прицельные, а не провокационные, обстрелы.

"Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", – заявил Кравченко.

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Командующий ООС считает, что оккупанты целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

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"Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет цели достичь мира. На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины", – подчеркнул генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина инициирует проведение срочного заседания Трехсторонней контактной группы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики ООС Владимир Кравченко

Источник: Сегодня

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