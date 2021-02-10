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ВСУ готовы к масштабной вакцинации от коронавируса

10 февраля, 16:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военным будут колоть американский препарат Pfizer

Вооруженные силы Украины готовы к масштабной вакцинации против коронавируса – уже сформированы соответствующие бригады для проведения прививок. Об этом заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил Сергей Моргун, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, вакцинировать военных будут препаратом Pfizer.

"У нас будет 5 суток, чтобы наученные подразделения выехали и провели соответствующее вакцинирование нашего личного состава ... Ждем ту дату, когда будем первыми получать партию вакцин, мы уже готовы ввести масштабное вакцинирование всех, кто добровольно согласился", – сказал Моргун.

Для проведения прививок от коронавируса уже сформированы 64 мобильных бригады.

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Он напомнил, что с начала эпидемии в зоне ООС ковидом переболели 714 военнослужащих. Всего же на сегодняшний день в украинской армии зарегистрированы 15 871 случай коронавируса. Из них уже выздоровели 15 261 человек.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский будет вакцинироваться вместе с военными как верховный главнокомандующий. Он считает, что первыми должны получить вакцину медики, а он будет во второй очереди.

Напомним, что, согласно плану вакцинации, первыми в Украину будут вакцинировать медиков и военнослужащих, которые защищают страну на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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