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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ВСУ ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 марта, 16:03
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Россия теряет на нашей территории руководство "по спасению Украины"
ВСУ лишили оккупантов ориентира
ВСУ лишили оккупантов ориентира / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники продолжают держать оборону наших территорий, военные ликвидировали командующего российской армии генерал-майора Андрея Колесникова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают Сухопутные войска Украины.

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Командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады VIII созыва Артем Витко опубликовал видео.

Справка

  • В 2021 году генерал-майор Андрей Колесников стал командующим 29-й армией Восточного военного округа (ВВО).
  • До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.
  • Добавим, что на 11 марта Россия в войне против Украины потеряла более 12 тысяч человек.

Военные РФ в украинском плену

Быстрый захват нашей страны пошел не по плану из-за того, что власти оккупантов не проинформировали своих наемников, как долго будет длиться так называемая "операция по освобождению Украины". Военнопленный рассказал, что не ожидал такого.

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11 марта полицейские из Сумской области совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

10 марта российские военные рассказали, что не ожидали стрельбы по мирным жителям.

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

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Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украину.

7 марта Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.

24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила первых пленных российских военных.

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