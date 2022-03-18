ВСУ ликвидировали высокопоставленного командира оккупантов – Арестович

Советник руководителя ОПУ рассказал об успехах украинских военных в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины во время обстрела занятого оккупантами аэродрома в Чернобаевке Херсонской области, по предварительным данным, уничтожили командира 8-й общевойсковой армии РФ.

Об этом на брифинге 18 марта рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке Херсонской области, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. ВСУ снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ южного военного округа РФ. Это направление, которое отвечало за ОРДЛО – создание и снабжение вооруженных сил так называемых "ЛДНР", – заявил он.

Как отметил Арестович, "по предварительным данным, командующий этой армией погиб".

"Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", – сказал советник руководителя ОПУ.

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