Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ВСУ могут нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 11:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Керченский мост является законной целью Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Керченский мост является законной целью Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают несогласие Украины идти на территориальные уступки ради мирного соглашения с РФ, мировые проблемы с дефицитом электроэнергии и нефти, а также возможность ракетного удара ВСУ по Керченскому мосту.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Украина отвергает мирное соглашение с Россией с территориальными уступками

Американская газета The Washington Post пишет, что спустя 19 недель с тех пор, как Россия вторглась в Украину, начав полномасштабную войну со своим соседом, Украина все еще категорически отвергает любое мирное соглашение с территориальными уступками.

Война в Украине лишает развивающиеся страны электроэнергии

Издание The Wall Street Journal пишет, что война в Украине лишает дальние развивающиеся страны электроэнергии, поскольку мировые запасы сжиженного природного газа, используемого для производства электроэнергии, поглощают европейские страны как альтернативу российскому газу.

Нефтетрейдеры в панике из-за остановки Россией работы Каспийского трубопровода

Информагентство Bloomberg сообщает, что нефтетрейдеры находятся в состоянии паники после решения России приостановить терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Из-за этого резко выросли цены на азербайджанскую легкую и другую низкосерную нефть. Европа столкнется с дефицитом поставок, если будут отсутствовать потоки нефти из КТК и Ливии.

Реклама

Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому "Газпрому"

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому "Газпрому" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против России. Газпром сократил пропускную способность вдоль газопровода "Северный поток-1" лишь до 40% от обычного уровня в прошлом месяце, ссылаясь на задержку возврата оборудования, обслуживаемого на немецком Siemens Energy в Канаде.

Украина может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту

Британская газета The Times пишет, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атакуя Керченский мост, соединяющий материковую Россию с Крымом, используя недавно поставленные ракеты "Гарпун"". Об этом заявил бывший командующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

"Атака на мост была бы оправдана агрессией России против Украины со всех сторон. Керченский мост является законной целью", – сказал генерал.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, смогут ли ВСУ уничтожить ракетами США транспортный переход через Крымский мост.

Реклама

Также мы сообщали, что российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 8 июля
1
Личный состав 36900
Личный состав
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артиллерия 828
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2685
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
История героя
Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21800.58

Bitcoin Cash (BCH)

110.09

Binance Coin (BNB)

241.43

Ethereum (ETH)

1241.26

Litecoin (LTC)

52.95

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять