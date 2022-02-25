ВСУ отбили остров Змеиный

Оккупанты не удержали остров даже сутки

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Вооруженные силы Украины 25 февраля отбили у оккупантов остров Змеиный.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

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"Срочное сообщение – Генеральный штаб заявил, что украинская армия отбила остров Змеиный", – говорится в сообщении.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины посмертно.