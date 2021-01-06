ВСУ переходят на коды военных рангов НАТО: министр обороны объяснил причину

В Украине внедряется Перечень кодов военных рангов НАТО, который устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам Североатлантического альянса.

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Об этом со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана сообщает пресс-служба военного ведомства.

По словам министра, это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов по стандарту НАТО STANAG 2116.

Таран рассказал, что подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составляющей частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

Министр добавил, что такие решения должны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

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"Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", – отметил Таран.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что переход званий на коды НАТО, согласно STNAG 2116 повысит роль сержантского и старшинского состава армии в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы – старшинами и мастерами.

Больше читайте в статье: "Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине".

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