Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники РФ – Арестович

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 15:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российская армия потеряла сотни офицеров в звании майор и подполковник
Арестович озвучил свежую сводку с фронта. Коллаж "Сегодня"
Арестович озвучил свежую сводку с фронта. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что армия оккупантов в районе Ирпеня понесла огромные потери – около 200 единиц техники и около трех тысяч солдат. Об этом он сообщил телеканалу "Новое время".

По его словам, ВСУ уничтожили большое количество офицеров РФ.

Реклама

"По моим данным, только по состоянию на сегодняшнее утро было погибших только старших офицеров в звании майор и подполковник – больше 300 человек. Это потому, что наша артиллерия несколько раз попадала в штабы частей и подразделений, которые выдвигаются сюда. Например, по воздушно-десантным войскам РФ потери передовых групп достигают 50% и более убитыми", – сказал Арестович.

А вот прямо сегодня под Киевом украинская артиллерия разнесла огромное количество техники.

"Вот сейчас пытается продвигаться российская группировка в районе Ирпеня на Киев по Житомирской трассе. По состоянию на сейчас более 100 сгоревших машин, разнесенных на куски, накрытых нашей артиллерией. Это только за два-три часа. Грузовая машина типа КАМАЗ, перевозящая пехоту – это 30 человек личного состава. Таких машин больше 100 сгорело. Мы можем предполагать, что потери, я говорю скептически, сильно приблизились к трем тысячам убитыми", – сказал советник главы ОПУ.

Реклама

Отметим, что в своем сообщении в Facebook Арестович написал, что по состоянию на 14:00 "уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень – Житомирская трасса".

Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

Реклама

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Тем временем оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

Президент Владимир Зеленский обратился к солдатам РФ с требованием бросить технику и бежать из Украины, чтобы не пришлось умирать зря.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день пятый. Ракетные удары оккупантов, Кузбасс ждет первую партию трупов своих солдат из Украины – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять