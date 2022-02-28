ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники РФ – Арестович

Российская армия потеряла сотни офицеров в звании майор и подполковник

Арестович озвучил свежую сводку с фронта. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что армия оккупантов в районе Ирпеня понесла огромные потери – около 200 единиц техники и около трех тысяч солдат. Об этом он сообщил телеканалу "Новое время".

По его словам, ВСУ уничтожили большое количество офицеров РФ.

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"По моим данным, только по состоянию на сегодняшнее утро было погибших только старших офицеров в звании майор и подполковник – больше 300 человек. Это потому, что наша артиллерия несколько раз попадала в штабы частей и подразделений, которые выдвигаются сюда. Например, по воздушно-десантным войскам РФ потери передовых групп достигают 50% и более убитыми", – сказал Арестович.

А вот прямо сегодня под Киевом украинская артиллерия разнесла огромное количество техники.

"Вот сейчас пытается продвигаться российская группировка в районе Ирпеня на Киев по Житомирской трассе. По состоянию на сейчас более 100 сгоревших машин, разнесенных на куски, накрытых нашей артиллерией. Это только за два-три часа. Грузовая машина типа КАМАЗ, перевозящая пехоту – это 30 человек личного состава. Таких машин больше 100 сгорело. Мы можем предполагать, что потери, я говорю скептически, сильно приблизились к трем тысячам убитыми", – сказал советник главы ОПУ.

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Отметим, что в своем сообщении в Facebook Арестович написал, что по состоянию на 14:00 "уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень – Житомирская трасса".

Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Тем временем оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

Президент Владимир Зеленский обратился к солдатам РФ с требованием бросить технику и бежать из Украины, чтобы не пришлось умирать зря.