ВСУ получили модернизированный истребитель (фото)

Теперь обновленный МиГ-29 будет еще дальше видеть вражеские самолеты

Пока в Украине только думает над покупкой американских истребителей F-35, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал военным модернизированный военный самолет МиГ-29МУ1.

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Об этом сообщает Укроборонпром.

Что нового после модернизации:

увеличена дальность обнаружения воздушных целей;

повышена точность вывода самолета в заданную точку;

расширены возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем;

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой;

самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

на вооружении: 30-мм автоматическая пушка, целый спектр ракет типа "воздух-воздух" (для воздушных целей), бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов (для наземных целей).

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Директор завода Дмитрий Матрунчик отметил, что передача самолета немного задержалась из-за эпидемии коронавируса

"Истребитель прошел капитальный ремонт с продлением ресурса, получил более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить на 20% дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олег Уруский объяснил, нужны ли Украине американские истребители F-35. Он напомнил, что армия может сделать ставку и на свои модернизированные самолеты.

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