ВСУ поставят ракетный комплекс "Нептун" на боевое дежурство: стали известны подробности

Вооруженные силы Украины в 2021 году поставят на боевое дежурство новейший ракетный комплекс "Нептун", недавно принятый на вооружение.

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Планируется, что Военно-морские силы Украины в следующем году сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования, заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, сообщает "АрмияInform".

"Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Сразу после их установления планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", – отметил он.

Также он подчеркнул, что этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины, и добавил, что очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет.

"Тактико-технические характеристики "Нептуна" действительно мощные, например, дальность пуска ракеты – до 280 км. Этого вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный курс", - пояснил Неижпапа.

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Он добавил, что каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.

Напомним, ранее мы сообщали об испытаниях этой ракеты. Тогда были поражены морские цели с расстояния 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

Видео: facebook.com/kbluchua

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