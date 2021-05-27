Українська
$ 27,55
33,68
  1. Последние новости Украины

ВСУ провели новые испытания мощных ракет "Тайфун": опубликованы фото

27 мая, 15:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новые реактивные снаряды должны заменить советские "Грады", но будут обладать улучшенными характеристиками

На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, где расположен Межвидовой центр подготовки воинских частей и подразделений "Широколановский", успешно прошли испытания реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Реклама

Об этом сообщает издание Минобороны АрмияInform.

Опытные образцы этого вооружения разработало ГП "КБ "Южное" имени М.К. Янгеля" как выполнение заказа Минобороны Украины.

Как рассказал технический руководитель испытаний КБ "Южное", пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. А для получения телеметрической информации от реактивных снарядов во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт.

В тренде
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30
Реклама

В создании реактивного снаряда также были задействованы Павлоградский механический завод, ПО "Южный машиностроительный завод", НПО "Павлоградский химический завод", НПК "Фотоприбор", Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и т. д.

Как сообщали новости "Сегодня"", министр внутренних дел Арсен Аваков ранее рассказывал, где будут производить топливо для ракет "Тайфун". Этим вопросом будет заниматься предприятие из Днепропетровской области.

Также напомним, в апреле 2020 на государственном испытательном полигоне в Одесской области прошли первые испытания реактивных снарядов "Тайфун-1", которые должны прийти на замену советским "Градам". Производитель утверждает, что украинский образец имеет улучшенные характеристики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец маяУкраина
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июнеУкраина
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Лукашенко впервые отреагировал на
Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел УкраинуДругие страны
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУ
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять