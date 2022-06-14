ВСУ развивают успех на стратегическом направлении – СМИ

Украинские защитники освободили село в Харьковской области

Украинские защитники продвинулись к Изюму. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины уже находятся в 10 км от центра Изюма Харьковской области. Наши защитники освободили от оккупантов еще одно село в этом направлении. Такой вывод делают аналитики после изучения открытых источников.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Что известно?

По состоянию на 8:30 14 июня ВСУ освободили село Придонецкое Харьковской области и продвигаются в сторону Изюма.

Украинские силы расположены в большом лесном массиве к западу от Изюма.

ВСУ находятся не менее чем в 10 км от центра Изюма.

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ВСУ продвигаются к Херсону

Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.

Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.

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"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают скоро освободить оккупированные россиянами территории.