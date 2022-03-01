ВСУ сбили вражеский самолет, который разбомбил дом в Харькове

С этого самолета прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском

Вражеский самолет уничтожен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове ВСУ сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков. Об этом заявила глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник в Telegram-канале.

По ее словам, самолет упал в районе рынка Лоск.

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"Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы", – сказала она.

Ситуация в Харькове

В Харькове из-под завалов достают людей и тела погибших после обстрела российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе – трое детей. 37 человек получили ранения. Также было разрушено 87 жилых домов.

Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.

Шестой день войны в Украине