Украинские военные заняли стратегически выгодные позиции, с которых вражеские укрепления видны как на ладони

Бойцы операции Объединенных сил улучшили свое тактическое положение вблизи Донецка. Новые позиции рядом с оккупированным городом – стратегически более выгодны. Теперь бойцы контролируют движение вражеской техники на важном участке фронта в Донецкой области.

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Военкор "Сегодня" Александр Махов пообщался с военными, которые держат оборону на этих позициях.

Армеец ведет съемочную группу на позицию через заминированный лес. Единственная безопасная тропа обозначена цветными лентами. Лес был неподконтролен нам. Здесь могли гулять диверсионные группы и ставить растяжки. А теперь весь лес полностью контролирует украинская армия.

Видео: Сегодня

Новая позиция ВСУ расположена вплотную к Донецку. Настолько близко к оккупированному городу, что отсюда можно хорошо рассмотреть многоэтажки. Эти укрепления стратегически выгоднее.

"Мы находимся в земле, а они – в домах. Здание – это уже привязка элементарная для наведения средств огня. Мы контролируем первые две улицы, которые идут от нас, и подъезд техники фиксируется. Основная наша задача здесь – вести наблюдение", – говорят украинские бойцы.

В тренде ВСУ улучшили тактическое положение: готовы уничтожить танки врага на выходе из Донецка

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Боевики пытаются разбить наблюдательные посты солдат. Бьют из тяжелой артиллерии, но безрезультатно. Несколько дней назад оккупанты вели очень активный бой и обстреливали наши позиции из тяжелых минометов, а дрон корректировал огонь.

Наемники используют коварную тактику – прячутся между домами гражданских и оттуда открывают огонь. Украинские бойцы видят, что оккупанты заходят в дома в военной форме, а выходят уже в гражданском, и там же прячутся.

Если из неподконтрольного Донецка на передовую двинутся российские танки – эти бойцы смогут разбить их уже на выезде из города, потому что отсюда дорога видна как на ладони.

Напомним, в Донецке активизировались боевики, которые готовят инсценировку для российской пропаганды.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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