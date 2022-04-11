ВСУ уничтожили российский самолет – эффектное видео

В Сети разместили видео, на котором можно увидеть, как Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет.
Соответствующий ролик опубликовали в telegram-канале Donetchanyn.
На записи видно, как украинский защитник из ПЗРК сбил самолет российских оккупантов, после чего в окружности появился дым.
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"Красивое. Судя по всему, работа по самолету оккупантов, который отстрелялся по своей цели и получил в след две ракеты из ПЗРК", – написали в telegram-канале.
На Луганщине ВСУ сбили вражеский самолет
В Луганской области наши защитники сбили вражеский самолет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он также рассказал, что оккупанты обстреляли Северодонецк. Разрушено "стратегическое" здание – офисное помещение.
"Горячее всего в Кременной, Рубежном и Попасной, орки там пытаются совершить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери", – отметил Гайдай.
За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов
Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты терпят потери. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", – информируют в ВСУ.
В частности, было сбито:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).