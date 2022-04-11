ВСУ уничтожили российский самолет – эффектное видео

Украинский защитник из ПЗРК сбил самолет российских оккупантов

ВСУ сбили российский самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети разместили видео, на котором можно увидеть, как Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет.

Соответствующий ролик опубликовали в telegram-канале Donetchanyn.

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На записи видно, как украинский защитник из ПЗРК сбил самолет российских оккупантов, после чего в окружности появился дым.

"Красивое. Судя по всему, работа по самолету оккупантов, который отстрелялся по своей цели и получил в след две ракеты из ПЗРК", – написали в telegram-канале.

На Луганщине ВСУ сбили вражеский самолет

В Луганской области наши защитники сбили вражеский самолет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он также рассказал, что оккупанты обстреляли Северодонецк. Разрушено "стратегическое" здание – офисное помещение.

"Горячее всего в Кременной, Рубежном и Попасной, орки там пытаются совершить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери", – отметил Гайдай.

За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты терпят потери. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.