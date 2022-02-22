"Вся Украина будет российской": в стране заминировали все торговые центры (фото)

Сейчас на местах работают правоохранители и взрывотехники, которые ищут взрывчатку

Письмо пришло на почту СБУ / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 февраля, на почту СБУ пришло письмо с угрозами подорватьвсе торговые центры Украины.

Об этом сообщили собственные источники, пишет сайт СВОИ.

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Что известно

Правоохранители и взрывотехники проверяют информацию о возможном минировании торговых центров.

В своем сообщении неизвестный написал: "Вся Украина будет российской. Все торговые центры взлетят. Люди умрут".

Сообщение о минировании ТРЦ. Фото: сайт "СВОИ"

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Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".

в аэропорту "Одесса". В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно. А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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