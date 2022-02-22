Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Вся Украина будет российской": в стране заминировали все торговые центры (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 14:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас на местах работают правоохранители и взрывотехники, которые ищут взрывчатку
Письмо пришло на почту СБУ / Коллаж "Сегодня"
Письмо пришло на почту СБУ / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 февраля, на почту СБУ пришло письмо с угрозами подорватьвсе торговые центры Украины.

Об этом сообщили собственные источники, пишет сайт СВОИ.

Реклама

Что известно

Правоохранители и взрывотехники проверяют информацию о возможном минировании торговых центров.

В своем сообщении неизвестный написал: "Вся Украина будет российской. Все торговые центры взлетят. Люди умрут".

Сообщение о минировании ТРЦ. Фото: сайт "СВОИ"
Сообщение о минировании ТРЦ. Фото: сайт "СВОИ"

Реклама

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

  • 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
  • 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
  • В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
  • А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Готовятся защищаться? Киевляне скупают оружие в магазинах (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Очередной фейк? Мы узнали, будут ли в Киеве звучать сирены Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовятся защищаться? Киевляне скупают оружие в магазинах (фото) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

186 356

заболело за неделю в Украине

-19%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять