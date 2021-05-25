Вся Украина стала "желтой", а "Шахтер" получил нового главного тренера – главные новости СЕГОДНЯ

Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера", дело бывшего главы КСУ Тупицкого отправили в суд, Данилов обвинил Лукашенко в гостерроризме – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости вторника, 25 мая.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

С 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам будетзапрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Это связано с инцидентом с принудительной посадкой самолета в аэропорту Минска.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Цена земли в Украине вырастет вдвое

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/ Фото: Pixabay

В первые 3-5 лет работы рынка земли, который откроют с 1 июля 2021 года, цены на землю вырастут минимум вдвое, рассчитывают эксперты и правительство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что украинские землевладельцы выиграют. Это около 7 млн украинцев, которые имеют в собственности земельные участки. Он отметил, что последние 20 лет землевладельцы не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в соседних странах.

Вся Украина стала "желтой"

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Из оранжевой зоны карантина вышла и перешла в желтую Донецкая область. Таким образом, в желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. В Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога. Теперь он составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Данилов обвинил Лукашенко в гостерроризме

Алексей Данилов / Фото: СНБО

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", поэтому такие действия не могут остаться без ответа. Секретарь назвал инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair "проявлением государственного терроризма", которое могло привести к авиационной катастрофе.

Дело бывшего главы КСУ Тупицкого отправили в суд

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Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua

Судью обвиняют:

в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);

в подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Мальта достигла коллективного иммунитета против COVID-19 – первая в ЕС

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Мальта стала первой страной Евросоюза, которой удалось сформировать коллективный иммунитет против коронавируса. В стране 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу COVID-вакцины, а 42% – оба укола.

В связи с успешной кампанией по вакцинации с 1 июня в стране отменят ряд карантинных ограничений. В частности, гражданам будет разрешено находиться на пляжах без защитных масок.

Саммит США-Россия состоится в Швейцарии

Первая личная встреча Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным пройдет в Женеве 16 июня.

Среди тем, которые собираются поднять, в Москве назвали следующие:

состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений;

проблематика стратегической стабильности;

актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера на следующие два сезона. 25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории Шахтера.

Харьковская область отменила региональный статус русского языка

Харьковский окружной административный суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове. Как рассказал активист Святослав Литинский, судебный процесс длился почти четыре года. Он обращался в Харьковский городской совет, прокуратуру с просьбой лишить русский язык статуса регионального, однако его длительное время игнорировали.

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