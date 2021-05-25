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Вся Украина стала "желтой". Минздрав обновил зоны карантина

25 мая, 11:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране улучшается ситуация с коронавирусом – в красной и оранжевой зонах не осталось ни одной области – свежие данные Минздрава

Девушка в маске гуляет по Киеву.

Девушка в маске гуляет по Киеву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Из оранжевой зоны карантина вышла и перешла в желтую Донецкая область.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога. Теперь он составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Всего инфекцию подтвердили у 2 186 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 249 украинцев.

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Также напомним, за сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 еще 14 056 человек.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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