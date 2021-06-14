Вся Украина в зеленой зоне и теперь отвечает требованиям ЕС – Шмыгаль

После того, как все области Украины оказались в зеленой зоне, теперь страна соответствует критериям Европейского Союза.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случай на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", – отметил Шмыгаль.

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