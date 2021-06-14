Вся Украина в зеленой зоне: какие правила карантина теперь действуют

По всей Украине ослабили карантин и ввели зеленую зону. Коллаж: "Сегодня"
Больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Украина перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.
Объясняем, какие правила действуют в зеленой зоне и как долго они продержатся.
Что означает зеленая зона?
Зеленую зону во всех областях ввели, поскольку заболеваемость продолжает падать и достигла показателей, когда ограничения можно ослабить:
В Украине заболеваемость – менее 75 случаев на 100 тыс. жителей в последние 14 дней. В среднем по стране этот показатель – 58 на 100 тыс. человек.
Коэффициент выявления – количество позитивных тестов на 100 человек – менее 20%. В среднем по Украине он упал до 3,3%.
Охват тестированием – более 300 на 100 тыс. жителей. Украина тестирует даже больше – 720 на 100 тыс. человек.
/ Фото: Сегодня
В зеленой зоне не снимают карантин, но оставляют минимальные ограничения. При этом 2 июня Кабмин принял новое постановление и еще больше отпустил карантинные меры. Например, раньше в зеленых зонах заполняемость кинотеатров не могла превышать более 50%, а на массовых мероприятиях на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м площади.
Этим летом в зеленой зоне остается обязательное ношение масок в общественном транспорте и помещениях, а также действуют такие ограничения:
перевозка пассажиров только на сидячих местах,
разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или с заполнением помещения на две трети мест,
кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
кафе и рестораны могут работать круглосуточно.
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Как долго Украина продержится в зеленой зоне?
Украина продержится в зеленой зоне до конца лета, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна отвечает индикаторам зеленого уровня эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе, и в течение летнего периода", – заявил Ляшко на заседании правительства в среду.
/ Фото: Reuters
Пустят ли украинцев в страны ЕС?
Украина может стать не только сама "зеленой", но и попасть в зеленый список Евросоюза. Это значит, что украинцам могут разрешить въезд в страны Европы даже без вакцинации. Пока в этом списке девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Израиль, Руанда, Таиланд, Южная Корея, Китай.
Украина отвечает всем критериям ЕС для попадания в зеленый список.
/ Фото: Getty Images
В зеленый список Евросоюза попадают страны, которые отвечают трем показателям:
коэффициент выявления – менее 4%;
количество случаев COVID-19 – не более 75 на 100 тыс. человек;
уровень тестирования – не менее 300 на 100 тыс. человек.
Это те же нормы, которые действуют внутри Украины для перехода в зеленую зону.
Однако в случае с ЕС может возникнуть проблема из-за коэффициента выявления.
"В Украине уровень тестирования – 443 на 100 тыс. чел., если считать только ПЦР-тесты, и 745 – если учитывать тесты на антиген. Однако процент выявления только с ПЦР – 7%, а с тестом на антиген – 4%. Поэтому вопрос в том, что будут учитывать в ЕС для разрешения гражданам Украины путешествовать даже без вакцинации", – отмечает Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
Напомним, правительство Израиля исключило Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, куда был запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Разрешение на полеты между Украиной и Израилем начнет действовать с 15 июня, при этом решено оставить в черном списке Россию, поскольку в последние недели эпидемиологическая ситуация там ухудшается.
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