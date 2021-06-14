Вся Украина в зеленой зоне: какие правила карантина теперь действуют

Ограничения ослабили, но зеленая зона не означает, что карантина больше нет. Ряд ограничений до сих пор остаются для всех регионов Украины

По всей Украине ослабили карантин и ввели зеленую зону. Коллаж: "Сегодня"

Больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Украина перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

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Объясняем, какие правила действуют в зеленой зоне и как долго они продержатся.

Что означает зеленая зона?

Зеленую зону во всех областях ввели, поскольку заболеваемость продолжает падать и достигла показателей, когда ограничения можно ослабить:

В Украине заболеваемость – менее 75 случаев на 100 тыс. жителей в последние 14 дней . В среднем по стране этот показатель – 58 на 100 тыс. человек.

Коэффициент выявления – количество позитивных тестов на 100 человек – менее 20%. В среднем по Украине он упал до 3,3%.

Реклама Охват тестированием – более 300 на 100 тыс. жителей. Украина тестирует даже больше – 720 на 100 тыс. человек.

/ Фото: Сегодня

В зеленой зоне не снимают карантин, но оставляют минимальные ограничения. При этом 2 июня Кабмин принял новое постановление и еще больше отпустил карантинные меры. Например, раньше в зеленых зонах заполняемость кинотеатров не могла превышать более 50%, а на массовых мероприятиях на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м площади.

Этим летом в зеленой зоне остается обязательное ношение масок в общественном транспорте и помещениях, а также действуют такие ограничения:

Реклама перевозка пассажиров только на сидячих местах,

разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или с заполнением помещения на две трети мест,

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

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Как долго Украина продержится в зеленой зоне?

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Украина продержится в зеленой зоне до конца лета, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна отвечает индикаторам зеленого уровня эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе, и в течение летнего периода", – заявил Ляшко на заседании правительства в среду.

/ Фото: Reuters

Пустят ли украинцев в страны ЕС?

Украина может стать не только сама "зеленой", но и попасть в зеленый список Евросоюза. Это значит, что украинцам могут разрешить въезд в страны Европы даже без вакцинации. Пока в этом списке девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Израиль, Руанда, Таиланд, Южная Корея, Китай.

Украина отвечает всем критериям ЕС для попадания в зеленый список.

/ Фото: Getty Images

В зеленый список Евросоюза попадают страны, которые отвечают трем показателям:

коэффициент выявления – менее 4%;

количество случаев COVID-19 – не более 75 на 100 тыс. человек;

уровень тестирования – не менее 300 на 100 тыс. человек.

Это те же нормы, которые действуют внутри Украины для перехода в зеленую зону.

Однако в случае с ЕС может возникнуть проблема из-за коэффициента выявления.

"В Украине уровень тестирования – 443 на 100 тыс. чел., если считать только ПЦР-тесты, и 745 – если учитывать тесты на антиген. Однако процент выявления только с ПЦР – 7%, а с тестом на антиген – 4%. Поэтому вопрос в том, что будут учитывать в ЕС для разрешения гражданам Украины путешествовать даже без вакцинации", – отмечает Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Напомним, правительство Израиля исключило Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, куда был запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Разрешение на полеты между Украиной и Израилем начнет действовать с 15 июня, при этом решено оставить в черном списке Россию, поскольку в последние недели эпидемиологическая ситуация там ухудшается.

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