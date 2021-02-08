Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15

Над Украиной проносится серия циклонов, которые принесут в Украину едва ли не все зимние явления

Во вторник, 9 февраля, Украину продолжит засыпать снегом, местами будет доходить даже до ледяных дождей. При этом по всей Украине ожидаются температурные качели, в некоторых областях больше 10 мороза, а кому-то повезет с весенними +15.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сейчас над нашей страной проносится серия циклонов, которые принесли в Украину снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели.

Осадки, гололед и лавины

9 февраля циклон с атмосферными фронтами ближайшей ночью принесет осадки в большинство областей Украины, а завтра днем будет сыпать снег на востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

Осадки будут слоями распределяться с севера и юга – снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь. Зависит от градусов.

Реклама

В горах существует опасность схождения лавин.

В Киеве ночью будет идти снег, а во вторник днем осадки прекратятся.

Ветер в Украине будет веять с востока, порывистый, некомфортный. На дорогах гололедица.

Температура удивит – от 13 мороза до 15 тепла

Ночью еще будут сильные морозы в 6-13 градусов, а днем ​​8 февраля холодней всего будет в северных областях, 5-9 мороза.

Реклама

На западе 1-4 мороза, на Волыни и в Ровенской области до -7, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5.

В центре 1-4 градуса тепла, а в Полтавской области до 2 градусов мороза.

В Луганской и Донецкой областях 3-6 градусов тепла, в Харьковской области около нуля.

В южной части 5-10 тепла, в Крыму – до +15.

В Киеве ночью до 10 градусов мороза, днем – 2-5 градусов ниже нуля.

Реклама

Тем временем в Украине продолжает бушевать непогода, в некоторых регионах страны сильные снегопады парализовали движение на дорогах, города застыли в пробках. Читайте все подробности снежного апокалипсиса.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама