"Второе мнение" в онкологии – насколько это важно!

По данным результатов исследования 11 000 случаев диагностических ошибок, за период с 2006 по 2015 год, опубликованного в журнале "Diagnosis" в 2019 году*, выяснилось, что 37,8% диагностических ошибок связаны с онкологическими заболеваниями. Цена такой ошибки – жизнь человека!

Поэтому "второе мнение" в онкологии – это реальный шанс спасти свою жизнь и избежать больших и бессмысленных трат на лечение, которые не принесут никаких результатов.

Любой человек боится услышать от врача диагноз рак. Онкологическое заболевание вызывает панику и растерянность у самого пациента и его близких. Появление рецидива, уже после пройденного курса лечения, приводит пациента в настоящее отчаяние. Часто пациент не верит в свой диагноз и думает, что произошла ошибка. И он не всегда уверен, что лечащий врач правильно назначил лечение...

В онкологической клинике ИННОВАЦИЯ вы можете получить "второе мнение" у ведущих специалистов по вопросам диагностики и лечения, в рамках международных стандартов. Опытные специалисты-онкологи нашей клиники тщательно изучат предоставленную им медицинскую документацию, результаты анализов, чтобы оценить именно ваш случай, составят обоснованное заключение и предложат вам возможные варианты лечения. После этого вы сможете принять взвешенное решение о том, где и с кем вы готовы пройти непростой путь борьбы с онкологическим заболеванием.

В каких случаях пациент может обратиться за вторым мнением?

Для уточнения поставленного диагноза.

Для оценки адекватности и эффективности назначенного лечения.

Если пациент находится в ожидании операции, но хочет проконсультироваться с экспертом-онкологом по поводу ее целесообразности, узнать об альтернативных видах хирургического вмешательства или других видах терапии.

Для получения качественной расшифровки уже проведенных диагностических исследований.

Для получения информации о прогрессивных методиках диагностики и лечения своего заболевания.

Если пациент сомневается в эффективности и безопасности принимаемых лекарственных препаратов и хочет заручиться мнением опытного врача онколога.

Что получает пациент, проходя "второе мнение" в клинике ИННОВАЦИЯ?

Уверенность в том, что диагноз и назначенное лечение являются правильными.

Рекомендации по протокольному лечению конкретной онкологической патологии.

Информацию о наиболее современных методах лечения онкологических заболеваний.

Во время консультации пациенты общаются с опытным клиническим онкологом, он анализирует эффективность проведенного ранее лечения и необходимость дополнительных обследований или госпитализации.

Пациенту сообщают о существующих возможностях и эффективных методах лечения конкретного заболевания.

Услуги клиники ИННОВАЦИЯ по получению "второго мнения" включают:

консультацию ведущего онколога клиники;

получение экспертного заключения консилиума по тактике лечения;

консультацию цифровых диагностических изображений (УЗИ, маммография, КТ, МРТ);

консультацию биопсийных материалов;

при необходимости мы обеспечиваем экспертное заключение гистологических образцов тканей опухоли в ведущих патоморфологических лабораториях Европы.

Часто своевременная консультация наших специалистов является вполне разумной альтернативой затратной зарубежной поездке на обследование или лечение. Консультации проводятся на основе тщательно подготовленной медицинской документации пациента. Для успешного проведения консультации большое значение имеет качественно подготовленный пакет медицинских документов, имеющих отношение к истории заболевания пациента. В результате проведенной консультации вы получите уверенность в поставленном диагнозе, а также подробные рекомендации по дальнейшему обследованию или лечению.

Онкологическая клиника ИННОВАЦИЯ расположена в 15 км. от Киева.

Адрес: 07352, Киевская обл., Вышгородский р-н., с.Лютеж, ул. Витряного, 69а.

Телефоны онкологической клиники ИННОВАЦИЯ:

(044) 331 21 00

(044) 331 23 00

(067) 503 59 22

(050) 542 94 14

(073) 043 08 11

