Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки

В воскресенье, 22 ноября, в Киеве в одном из ресторанов, который находится в Голосеевском парке, нашли тело девушки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".
Она была полураздета, по предварительным данным, ее задушили. Тело лежало возле уборной ресторана.
Фото 18+:
Сейчас на месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Обстоятельства убийства устанавливаются.
К слову, это не первое убийство в Голосеевском парке. 13 ноября полиция обнаружила труп девушки, у которой была прострелена голова.
Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого – 44-летнего музыканта и волонтера Сергея Бутко.
Также мы писали о том, что столичная полиция задержала жителя Донецка по подозрению в убийстве и расчленении киевлянина.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк