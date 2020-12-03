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Второй день подряд рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

3 декабря, 09:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине коронавирусная статистика снова приятно удивляет – выздоровевших больше, чем новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 3 декабря в Украине подтвердили 14 496 новых случаев заражения коронавирусом (772 760 с начала эпидемии). За среду умерли 243 украинца (12 960 с начала эпидемии), а выздоровели 15 372 человека (384 426 с начала эпидемии).

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Отметим, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали. А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой" зоны.

Тем временем в Украине продолжают раздумывать над жестким карантином. Похоже, власти определились, что он точно будет, но пока выбирают сроки. Читайте подробнее, что на данный момент известно о ситуации с локдауном.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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