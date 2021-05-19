Второй "фронт": почему в ДТП украинцев гибнет больше, чем на войне на Донбассе

В прошлом году правоохранители фиксировали более 50 тысяч нарушений в сутки, сейчас эта цифра снизилась до 5-8 тысяч

В ДТП на Обуховской трассе погибли четыре члена семьи

Жуткая статистика: за четыре месяца 2021 года в ДТП погибли 785 человек, более 7 тысяч получили травмы. Украинские дороги уже открыто называют вторым "фронтом", где мы пока проигрываем. Так как сделать наши автодороги безопасными и что для этого делает государство?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Артем Джепко.

ДТП прошлого лета – пьяный майор сбивает трех девушек-курсанток. Одна из них так останется калекой на всю жизнь. После этой ужасной аварии некоторые украинцы потребовали восстановления смертной казни.

Видео: Сегодня

Другая ДТП под Киевом – за рулем внедорожника, который выехал на встречную полосу, был Антон Желепа, у которого обнаружили в крови 1,32 промилле алкоголя. Семья Цуркан: двое взрослых и двое детей погибли . В живых остался старший сын Святослав. Виновник аварии Желепа уже отбывает наказание в тюрьме. За содеянное его приговорили к 10 годам.

В стране фактически имеется второй "фронт". Дорожный. Только в прошлом году в Украине произошло почти 170 тысяч аварий. Около 32 тысяч человек травмированы или искалечены, более 3500 погибли. И это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы. Основные причины неизменны 10 лет: несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и превышение скорости. С последним решили бороться в прошлом году – начата фотовидеофиксация.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказывает:

"Мы имели цифру более 50 тысяч нарушений в сутки, сейчас эта цифра 5-8 тысяч. Количество ДТП с пострадавшими и погибшими в местах установки камер снизилась втрое".

О катастрофической статистике в МВД знают и признают: проблема действительно существуют. Но ее нужно решать в комплексе с судебной системой. Ведь именно судьи нередко отпускают пьяных водителей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко говорит:

"Вместе с вами, с четвертой властью, будем дожимать судей, у которых есть желание затягивать такие дела. Дело же простое: есть протокол, человек отказался от освидетельствования. Имеется факт стопроцентный – выносите решение, есть промилле, заслушали обе стороны, это простые дела".

Нередко причиной аварий может быть плохое освещение или вообще отсутствие дороги как таковой. Поэтому ремонтировать или строить заново нужно не только автодороги, но и дорожную инфраструктуру. На это выделено 1,5 млрд грн из нынешнего госбюджета.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков объясняет:

"Далее инвестируется дорожная инфраструктура: кольцевые развязки, автономное освещение, демпферные системы, пешеходные переходы по требованию, то есть все, что мы делали, продолжаем это делать в масштабах страны, в тех местах, где гибли люди".

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К тому же, вскоре в Киеве и области заработает единый номер для всех экстренных служб – 112. Обещают, что к концу следующего года – и во всей стране.

Напомним, ранее писалось, что жена майора заявила: ее мужа подставили в резонансном ДТП с курсантками.