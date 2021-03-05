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"Второй год пандемии может быть тяжелее": Степанов предупредил украинцев

5 марта, 11:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

И украинские, и зарубежные специалисты особенно отмечают мутации коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее, чем предыдущий, особенно с учетом мутаций вируса. Об этом он сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

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По его словам, это подтверждают и украинские, и зарубежные специалисты.

"По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями ВОЗ, мир быстро подходит к третьей волне пандемии коронавируса. Оценки ученых неутешительны – второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий", – сказал Степанов.

Он напомнил о появлении в Украине британского штамма и отметил, что ученые заметили в этой мутации опасный момент: это и более высокая скорость передачи вируса, тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина.

"В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии. Он даже не исключает введение нового локдауна по всей стране, если будут для этого соответствующие предпосылки.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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