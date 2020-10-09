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"Второй раз намного легче": больная COVID-19 Зинкевич рассказала о лечении

9 октября, 23:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Народный депутат партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич болеет коронавирусом второй раз.

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Об этом она рассказала в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас я принимаю фактически минимум препаратов. Второй раз у меня заболевание протекает значительно легче. В первый раз я была госпитализирована, также и требовала кислорода. Сейчас у меня девятый день заболевания, надеюсь, что в ближайшее время все же поправлюсь", – рассказывает Зинкевич.

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