"Второй раз намного легче": больная COVID-19 Зинкевич рассказала о лечении

Народный депутат партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич болеет коронавирусом второй раз.
Об этом она рассказала в эфире "Свобода слова Савика Шустера".
"Сейчас я принимаю фактически минимум препаратов. Второй раз у меня заболевание протекает значительно легче. В первый раз я была госпитализирована, также и требовала кислорода. Сейчас у меня девятый день заболевания, надеюсь, что в ближайшее время все же поправлюсь", – рассказывает Зинкевич.
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