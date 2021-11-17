Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Второй раз за неделю. Боевики ночью ударили по домам гражданским на Донбассе (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 13:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты попали в семь домов, на место происшествия выехала полиция, они оценивают последствия обстрела
Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Невельское на Донбассе.
Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Невельское на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, второй раз за неделю, боевики обстреляли село в Донецкой области. Обстрел Невельского произошел около 2:30 ночи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Реклама

Информация в полицию поступила от местных жителей утром в 6:45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки.

В результате обстрелов повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

В воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.

Реклама

Реклама

Последствия обстрелов жилых домов в Невельском. Фото: полиция

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Где стреляли

  • В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  • Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
  • В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
  • Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
  • Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Раньше мы писали:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

132 645

заболело за неделю в Украине

-13%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять