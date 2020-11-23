Второй тур выборов мэра: названы ТОП-5 городов-нарушителей

Выборы мэром в 11 городах 22 ноября отметились большим количеством нарушений. Глав Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что в пяти городах активно использовалась технология подкупа.

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Об этом он сказал на брифинге.

Он озвучил несколько примеров нарушений:

в Днепре предлагали избирателям 1500 грн за "нужное" голосование (вайбер-группа с такой "подработкой" насчитывала 25 тыс. людей);

Ровно — фотографирование бюллетеней;

Никополь — подвоз избирателей;

Бердянск — зафиксированы 5 участков, где избиратели после голосования отчитывались неизвестным о своем выборе;

Черкассы — попытка выноса бюллетеней (возможная технология "карусели") и фотографирование.

"У нас есть основания считать, что в 5 городах Украины из 11 активно использовались технологии, которые могут быть составляющими технологии подкупа, что существенно влияло на результаты голосования. Также у нас есть основания констатировать, что количество фактов и масштабы технологий, связанные с подкупом, существенно выросли в сравнении с первым туром выборов в сравнении с голосованием 15 ноября. И при условии низкой явки технология подкупа может расти просто в разы", — сказал Кошель.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошедших 22 ноября выборах мэра в 11 городах явка составила 29,53%. Самая высокая была во Львове — 38,94%, а самая низкая — в Днепре (23,93%). Но не обошлось и без неприятных инцидентов. Так, например, в Днепре стреляли у избирательного участка. В машине стрелявших обнаружили листы с адресами избирательных участков.

Видео: Сегодня

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