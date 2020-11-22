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Второй тур выборов мэра: в ЦИК рассказали о явке избирателей

22 ноября, 15:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Больше всего избирателей пришло в Славянске, а самая слабая явка в Полтаве

В Украине проходит второй тур выборов мэра в 11 городах. Явка в первой половине дня составила почти 13%.

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Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Так, по состоянию на 13:00 явка на выборах составила 12,7%. Для сравнения – на выборах 15 ноября в это же время было 10,78%.

Как голосуют по городам.

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  • Славянск – 18,14%
  • Днепр – 13,24%
  • Никополь – 12,91%
  • Львов – 12,89%
  • Бердянск – 12,38%
  • Ровно – 12,35%
  • Николаев – 12,26%
  • Ужгород – 12,19%
  • Черкассы – 11,59%
  • Дрогобыч – 11,46%
  • Полтава – 11,15%

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября. В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ЦИК также называли ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий. В общей сложности своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 партий.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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ЦИК явка выборы мэра местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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