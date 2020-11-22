Второй тур выборов мэра: в ЦИК рассказали о явке избирателей

В Украине проходит второй тур выборов мэра в 11 городах. Явка в первой половине дня составила почти 13%.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Так, по состоянию на 13:00 явка на выборах составила 12,7%. Для сравнения – на выборах 15 ноября в это же время было 10,78%.
Как голосуют по городам.
- Славянск – 18,14%
- Днепр – 13,24%
- Никополь – 12,91%
- Львов – 12,89%
- Бердянск – 12,38%
- Ровно – 12,35%
- Николаев – 12,26%
- Ужгород – 12,19%
- Черкассы – 11,59%
- Дрогобыч – 11,46%
- Полтава – 11,15%
Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября. В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.
Как сообщали новости "Сегодня", в ЦИК также называли ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий. В общей сложности своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 партий.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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