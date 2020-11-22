Второй тур выборов мэров в Украине: какая явка избирателей

По состоянию на 16:00 явка на местных выборах в 11 городах составила 22,5% (погрешность – 1%).

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Об этом сообщает общественная организация "ОПОРА".

Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине явка на 16:00 составляла 27%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в семи городах в это же время составила 18,6%.

Напомним, что явка на 12:00 была 9,7% (погрешность – 0,5%)

К слову, Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах, где второй тур состоялся 15 ноября: Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском.

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Также мы писали, что Центральная избирательная комиссии подсчитала бюллетени для голосования на местных выборах, проведенных 25 октября, и назвала десятку партий, получивших больше всего мандатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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