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Выборы мэров: во Львове и Днепре обнаружили протоколы "из будущего"

23 ноября, 01:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подписанные завтрашним числом протоколы зафиксировали также в Ужгороде и Черкассах

Во Львове, Днепре, Ужгороде и Черкассах некоторые участковые избирательные комиссии оформляют протоколы с результатами голосования не фактическим временем составления документа, а будущим числом.

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Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

Так наблюдатели заметили, что члены УИК №462020 Львова подписали протокол датой "23 ноября 00:16", тогда как по факту было еще воскресенье, 22 ноября.

Подобные нарушения были замечены и еще на нескольких участках города, а также в Днепре.

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"Наблюдатели ОПОРы около 22:00 22 ноября уже получили протокол о подсчете голосов избирателей с избирательного участка №121245. Зато в протоколе указана другая дата – 23 ноября", – говорится в сообщении.

Махинации с датами также обнаружили в Ужгороде и Черкассах. При этом в Черкассах наблюдатели на участках сообщают о признаках затягивание подсчета голосов и промедлении с доставкой избирательной документации на районные в городе территориальные избирательные комиссии.

Напомним, в Славянске Донецкой области, где 22 ноября также проходил второй тур выборов, избирателям предлагали принять участие в розыгрыше iPhone 12, сделав селфи возле урны, но без бюллетеня.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Днепр Львов Ужгород Черкассы выборы мэра местные выборы
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