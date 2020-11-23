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Второй тур выборов прошел в 11 городах: первые результаты (обновляется)

23 ноября, 14:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

ТИК уже заканчивают подсчет голосов

В Украине 22 ноября состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах. Некоторые ТИК уже закончили обработку голосов и назвали победителей. "Сегодня" собрали данные о первых результатах голосования.

Днепр

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По результатам обработки 100% голосов, с большим отрывом победил действующий мэр Борис Филатов. По данным секретаря городского совета Александра Санжара, он набрал 80,61% голосов.

Ровно

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьякнабрал 27 451 голосов (50,25%).

За его конкурента, главу ОО "Рівне разом" Виктора Шакирзяна, проголосовали 26 057 человек (47,7%).

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Ужгород

Победил действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив. Он набрал 12 869 голосов (51,01%), а его соперник – кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей — 11 452 голоса.

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Напомним, явка во втором туре выборов мэров в 11 городах составила почти 30%.

Также мы сообщали, что выборы мэров 22 ноября отметились большим количеством нарушений.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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