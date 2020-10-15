Второй вопрос Зеленского: что значит свободная экономическая зона на Донбассе

Свободная (или специальная) экономическая зона (СЭЗ) – это часть территории Украины, на которой действует специальный режим экономической деятельности. Там могут установить льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Именно об этом президент Украины говорил в своем втором вопросе к украинцам, написали на сайте Офиса президента.

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Ожидается, что такое нововведение привлечет иностранные инвестиции, увеличит экспорт товаров и услуг, поможет внедрить новые технологии, а также более рационально использовать природные и трудовые ресурсы.

Кроме того, таким образом власти хотят ускорить реинтеграцию Донбасса.

"На сегодня в Донецкой и Луганской областях все еще есть две части: подконтрольная государству и временно оккупирована. Понятно, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной прежде всего для региона", – говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории.

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"Регион становится все более депрессивным (из-за войны. – Ред.), что заставляет людей покидать свои дома. Поэтому нужно создавать новую мотивацию для населения, рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специнструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, интерес людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории", – добавили в ОПУ.

(Новость дополняется)

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