"Вторжение может начаться в сентябре" – зачем РФ наращивает войска в Крыму и стоит ли украинцам готовиться к войне

На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две, говорят эксперты

Россия продолжает наращивать военную группировку в аннексированном Крыму. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, стартовали масштабные учения российской армии, которые пройдут не только в РФ, но и на оккупированных грузинских территориях, а также в аннексированном Крыму. Сайт "Сегодня" выяснил, чем опасны маневры вооруженных сил России для Украины и какую угрозу они несут для Крымского полуострова.

В учениях примут участие военнослужащие всех родов войск

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Батальонные тактические и специальные учения пройдут с 9 августа по 15 сентября на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму (Украина), на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии (две последние – Грузия). Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

В маневрах примут участие военнослужащие всех родов войск, включая подразделения:

радиационной, химической и биологической защиты;

радиоэлектронной борьбы;

разведки;

материально-технического и медицинского обеспечения;

инженерные войска;

корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии;

силы мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

"Командиры рот, батальонов и равных им подразделений в ходе предстоящих учений должны освоить навыки управления приданными силами различных видов авиации – армейской, штурмовой, оперативно-тактической", – подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

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В рамках учения будет отработан полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

В учениях участвуют более 80 самолетов и вертолетов / Фото: Минобороны РФ

Россия наращивает военную мощь в аннексированном Крыму

Под видом очередных учений Россия продолжает наращивать военную группировку в аннексированном Крыму. Об этом говорит военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Согласно предварительным планам Минобороны РФ, к 2025 году общая численность российских оккупационных войск на полуострове должна превысить 42 тысячи человек. Согласно разведданным, численность группировки ВС РФ в Крыму уже превышает 34 тысячи бойцов", – отмечает эксперт.

Также увеличивается и количество российской военной техники в Крыму. По данным на конец 2020 года, в Крыму насчитывалось:

200 бронемашин;

31 танк;

100 артиллерийских систем;

34 вертолета;

63 самолета;

684 единицы прочей как военной, так и гражданской техники, используемой оккупационными войсками;

12 тысяч военнослужащих (по состоянию на начало августа 2021 года, их число увеличилось до 34 тысячи человек).

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Инфографика / Фото: Сегодня

"В районе русла реки Кача, под Севастополем, размещены корабли флота РФ, а на аэродроме в Каче базируются российские Су-24М и Су-24МР, Ан-26, а также вертолеты Ка-27, которые значительно расширили свой боевой состав. Военный аэродром в Нахимовском районе – Бельбек, сейчас стал местом дислокации 38-й истребительного авиационного полка ВКС России", – информирует Коваленко.

Кроме того, эксперт отмечает, что российские оккупанты занимаются не только методичным увеличением группировки своих войск, размещая в оккупированном Крыму новые подразделения ВКС РФ, ракетные и артиллерийские подразделения, но и значительно увеличили военно-морскую группировку. Они так же повышают логистические возможности по максимально быстрой и эффективной переброске сил средств, всех родов войск на оккупированный полуостров.

"Например, в рамках так называемых учений в 2021 году Россия осуществила переброску в Азовское море практически всей каспийской группы десантных катеров на воздушной каверне проекта 11770 "Серна" в количестве шести единиц, а также практически всей каспийской группы малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" в количестве трех единиц", – говорит он.

Такое единовременное увеличение группировки десантных кораблей в Азовском море позволяло России осуществить высадку десанта в количестве до 600 человек, а также наносить ракетные удары вглубь материковой территории Украины посредством крылатых ракет Калибр-НК, размещенных на МРК "Буян-М".

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Тогда же в Черное море вошли БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога" из состава Северного флота, а также БДК "Калининград" и "Королев" (Балтийский флот). Таким образом, в Черном и Азовском морях была сконцентрирована группа кораблей, помимо Черноморского, Северного, Балтийского флота и Каспийской флотилии. Причем десантирование могли осуществлять 11 кораблей и катеров, общим количеством единовременной высадки десанта от 4500 человек.

"На сегодняшний день Россия, используя возможности своих флотов, способна в максимально сжатые сроки наращивать группировку ЧФ ВМФ РФ в Черном и Азовском морях, создавая тотальный дисбаланс сил и средств, даже в сравнении со всеми флотами стран омывающихся Черным морем", – говорит Коваленко.

Россияне контролируют Керченский пролив, заперев украинцев в Азовском море

Как отметил польский журналист Гжегож Кучинский, после захвата украинского Крыма Россия смогла радикальным образом укрепить свою стратегическую позицию в Черном море. Ранее она была ограничена его северо-восточной частью, а базой Черноморского флота в Севастополе РФ пользовалась на правах аренды.

"Силовая аннексия полуострова и его планомерная милитаризация изменили ситуацию принципиальным образом", – отмечает журналист.

Сейчас россияне контролируют оба берега Керченского пролива, заперев украинцев в Азовском море, и при этом получили безопасный маршрут для переброски морских сил, в том числе из Каспийского моря.

"Черноморский флот РФ больше не зависит от Украины, и Москва может размещать в Крыму любые вооружения, от С-400 до комплексов "Искандер", ракеты которых могут оснащаться ядерными боеголовками, или стратегических бомбардировщиков", – говорит Кучинский.

Гжегож Кучинский: После захвата украинского Крыма Россия смогла радикальным образом укрепить свою стратегическую позицию в Черном море. Фото: twitter.com/kuczynskig

Таким образом, Россия расширила зону поражения своего наступательного оружия в Черном море, на юге Украины и даже в восточной части Балкан. В Крыму не случайно разметили береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", в радиус действия которых попадает большая часть Черного моря.

Украина оказалась в сложной ситуации. Порты на Азовском море, такие как Мариуполь или Бердянск, могут оказаться заблокированными в любой момент, а используя Крым, россияне способны перекрыть доступ к портам, находящимся на западе от полуострова, в том числе к Одессе.

Россия может начать вторжение в Украину в сентябре

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко говорит, что угроза вторжении России в Украину весьма реальна и произойти она может осенью.

"Большая вероятность, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью "Запад – 2021", – говорит он "Сегодня".

Романенко отмечает, что сейчас Путин выжидает, чем закончится встреча Зеленского с Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – отмечает Романенко.

Игорь Романенко: На подготовку к атаке России нужна неделя, максимум – две / Фото: Facebook

Наращивание войск приведет к истощению природных ресурсов Крыма

Такое наращивание войск говорит не только об угрозе вторжения в Украину, но об опасности для оккупированного Крыма и, в частности, об истощении природных ресурсов полуострова.

"Очевидно, что увеличение численности группировки российских оккупационных войск, насыщение полуострова техникой, строительство новый войсковых частей, военных баз, а также жилья для военнослужащих в непредусмотренных для этого генпланом местах, истощает водные ресурсы Крыма, предназначенные в первую очередь для гражданского населения", – объясняет Коваленко.

Так, только в октябре 2020 года в Севастополе было сдано четыре дома для Черноморского флота РФ в жилом массиве, где для нужд ЧФ ВМФ РФ строится 12 домов. Строятся с нарушением строительных, технических, а также экологических норм и требований.

Всего же с 2014 года для сотрудников погранвойск, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур в оккупированном Крыму было построено более 20 тысяч квадратных метров жилья.

"Все эти факторы привели к тому, что на протяжении всего 2020 года в верхних частях бассейна рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Черная наблюдался значительный недобор воды, а в средних и нижних частях бассейна рек Кача, Бельбек и Салгир недобор превышал 50% и даже более 60% от нормы. Настолько неконтролируемая милитаризация несет серьезную угрозу не только для Украины, но и абсолютно для любой страны черноморского бассейна", – отмечает эксперт.

Ждать ли Украине войны с Россией

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что наращивание Россией военной силы в Крыму – это последствия проведенных учений НАТО в Черном море Sea Breeze 2021 ("Морской бриз – 2021").

"Россия поняла, что силами своего военного контингента в Крыму она не удержит полуостров в случае масштабной операции НАТО. Сейчас Минобороны РФ оголил Арктику и перебросил оттуда в Крым авиационный полк Военно-космических сил, на крымских полигонах проводят учебные стрельбы танки Т-90. Все это происходит под видом учений, на самом деле российская армия максимально усиливает подготовку к обороне", – говорит Жданов.

В то же время эксперт не исключает вероятности угрозы российского вторжения, но она, по его мнению, не велика.

"Я не думаю, что Россия решится атаковать Украину. У такого решения слишком опасные последствия как для Украины, так и для всего мира", – утверждает он.

Как объясняет эксперт, согласно Уставу ООН, в случае войны все страны – члены ООН должны прекратить любые отношения с агрессором. Следовательно, Европейский Союз остановит работу российского газопровода "Северный поток – 2", остановятся эшелоны с товарами, прервутся все экономические отношения России с рядом стран.

"Это будет катастрофа для всех. В первую очередь, война не нужна Путину", – подчеркнул Жданов.

По его мнению, Россия будет продолжать развивать конфликт на Донбассе, но не станет проводить открытые наступательные действия, чтобы не быть обвиненной в срыве Минских соглашений.

Олег Жданов: В первую очередь война не нужна Путину / Фото: Facebook

В том, что Россия начнет вторжение в ближайшее время, сомневается и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Конечно, отрицать вероятность нападения России нельзя. Россия проводит постоянные учения, наращивает войска возле наших границ. В то же время на переговорах президенты США и России договорились до конца года выработать правила конфронтации и не допускать вооруженных столкновений. Думаю, в ближайшее время Украине не стоит опасаться войны с Россией", – подытожил эксперт.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Напомним, в апреле Украина вблизи Крыма развернула тактические ракеты "Точка-У". Украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой в районе Крыма и на море – ВСУ держат наготове мощное оружие.

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