Вторжение России, день одиннадцатый. Новые санкции для РФ и большие потери оккупантов – онлайн

Украинские защитники уже одиннадцатый день противостоят российским оккупантам. Военные РФ начали перегруппировку, чтобы продолжить наступление на основные города, но терпят большие потери благодаря ВСУ. Тем временем компании продолжают закрывать бизнесы в стране-агрессоре – к списку добавились уже Visa и Mastercard.
Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.
04:13 Оккупанты направили основные усилия на окружение Киева, Харькова, Николаева, выход на админграницы Луганской и Донецкой областей и создание сухопутного коридора из Донбасса в Крым. Более того, военные РФ хотят захватить еще один важный объект – дамбу Каневской ГЭС.
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03:56В результате вражеского обстрела Мариуполя ранены тысячи человек, заявил мэр города Вадим Бойченко. Он уточнил, что подсчитать погибших пока невозможно.
03:21 Российские олигархи ничего не могут сделать с Владимиром Путиным, хотя далеко не всем нравится политика президента и война против Украины. Об этом заявил оппозиционер Михаил Ходорковский.
Что сказал оппозиционер:
- Не переносите опыт демократической страны на страну, где тоталитаризм.
- Дерипаска и прочие – это путинская прислуга. Если этой прислуге будет больно, неприятно, противно – Путину на это будет наплевать.
- Но санкции против этих людей сейчас необходимы, потому что Путину нельзя дать возможность использовать их капиталы для работы с западным обществом и политическими элитами в его интересах.
03:06 Российские военные придумали варварский способ защитить свою зенитно-ракетную систему С-300 в селе Станово Охтырского района Сумской области. Практически возле каждого дома оккупанты поставили свой танк. Таким образом они создали "живой щит" из жителей села.
02:43Для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель, считает оппозиционер Михаил Ходорковский.
Почему россияне не соберутся быстро на митинги?
- За пару дней мозги людей не повернешь после пропаганды.
- Огромное количество граждан РФ убеждены, что это не война с Украиной, а попытка "освободить" украинский народ от выдуманных Путиным "нациков" и "бандеровцев". Люди в это свято верят.
- Многие харьковчане, которые лишились домов из-за обстрелов, могут поехать к родственникам в Россию и начнут рассказывать, что там происходит на самом деле.
02:19 В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но не тут то было! Кстати, этой колонны больше нет.
01:59 На РФ продолжают давить с помощью санкций – Visa и MasterCard прекратили свою работу в стране оккупантов.
01:37 Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, планируют национализировать в пользу Украины.
00:56 В ООН посчитали, сколько мирных украинцев стали жертвами российских оккупантов с начала вторжения. По состоянию на 5 марта было 1058 случаев гибели или ранения мирных жителей. Из них – 351 погибший и 707 раненых.
00:52 Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
00:42 Во Львове сняли и спрятали ценное распятие, которое стояло в Армянском соборе. В последний раз его снимали во время Второй мировой войны. Это сделали для того, чтобы сохранить его в случае атаки оккупантов.
00:15 В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.
00:11 Кибервойска Украины продолжают свою работу – украинцам дали список телефонов и емейлов депутатов Госдумы РФ, которым можно не только позвонить, но и отправить СМС или письмо.