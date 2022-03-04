Вторжение РФ идет не по плану – глава минобороны Британии

Российские оккупанты отстают от плана Путина

Оккупанты не смогли атаковать Украину так, как планировалось с самого начала вторжения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вторжение Российской Федерации на территорию Украины идет не за планом, который с самого начала определил Путин

Об этом сообщает BBC.

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По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, логистика бронетехники показывает, что российская армия отстает от графика.

"Они пытались атаковать, но у них не получилось. Это показывает, что их план не идет так, как им хотелось", – заявил Уоллес.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.