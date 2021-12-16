Вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира, а на Марсе нашли много льда — главные новости за ночь

Борис Джонсон предупредил Россию о последствиях нападения на Украину, а в центре марсианских долин Маринер обнаружили залежи льда

Борис Джонсон заявил, что Россию ждут самые жесткие санкции в случае нападения на Украину, а на Марсе нашли запасы льда/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский разочарован переговорами с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский попытался объяснить новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимость давления на Россию всеми возможными способами, включая даже темой газопровода "Северный поток – 2". При этом позиция Украины была давить санкциями до эскалации конфликта, а не после, когда уже поздно.

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Зеленский пытался донести Шольцу о необходимости уже вводить санкции против России/Коллаж: "Сегодня"

Воды не меньше, чем 40%: на Марсе нашли огромные запасы льда

В центре марсианских долин Маринер зонд ЭкзоМарс-TGO нашел залежи льда. Открытие принадлежит планетологам из России и Нидерландов под руководством заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Воды в приповерхностных породах Хаоса Кандора как минимум 40%/Фото: esa.int, коллаж: "Сегодня"

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Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира. По его словам, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины, то страну-агрессора ждут серьезные последствия.

Борис Джонсон предупредил РФ о последствиях в случае нападения на Украину/Коллаж: "Сегодня"

В Черкасской области погиб младенец, пока его горе-мать отсыпалась

В Черкасской области умер младенец, пока мать отсыпалась. Женщина была в алкогольном опьянении. Ребенок ночью подавился слюной. Мать на крики не реагировала.

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