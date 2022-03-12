Вторжение России, день 17-й. Угроза взрыва на ЧАЭС, огромные потери оккупантов и новые санкции – онлайн

Враг продолжает нести потери в Украине и снова использует ядерный шантаж – главные события за 12 марта

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уже 17-день защищают страну от российских оккупантов. Путинские войска готовят очередные провокации на ЧАЭС – эксперты уже предупреждают, что это "игры с огнем", которые могут обернуться трагедией для всего мира. Тем временем Россия получила очередные санкции от США за нападение на Украину.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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12 марта

03:57 Россия готовит провокации на ЧАЭС, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Оккупанты рассматривают два варианта:

Масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднимется сразу радиоактивная туча и пойдет куда дует ветер.

Применение артиллерии по ядерному хранилищу, результат будет тот же.

03:50 На Чернобыльскую АЭС, которая из-за оккупантов осталась без электроснабжения, уже подвезли топливо. Но неизвестно, на сколько дней его хватит. Электричество на ЧАЭС нужно, чтобы работали насосы для бассейна, а также вентиляции. Читайте в нашем материале – что случится, если электричество на ЧАЭС так и не появится.

02:58 Президент США Джо Байден лично ветировал передачу Украине польских истребителей МиГ-29. По его логике, отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов — спровоцирует.

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02:41 Оккупанты продолжают нести потери – свое существование прекратила еще одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150 мотострелковой дивизии ВС РФ, сообщает ООС.

02:36ЧВК Вагнера начала вербовать всех подряд, кто готов отправиться воевать в Украине в составе оккупационных войск.

Один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой, рассказал журналистам ВВС, что в пункте вербовки в Молькино под Краснодаром "набирают всех подряд".

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"Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", — сказал наемник.

01:54 Глава Луганской ОГА опубликовал тревожную новость – оккупанты захватили 70% территории Луганской области. Враг уже подключает на оккупированных территориях свое телевидение, чтобы "промывать" мозги людям.

01:30 ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупанта в Чугуевском районе Харьковской области. Однако несколько врагов, бросив технику, сбежали в лес.

01:27 Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Главные тезисы:

Украина готова и дальше просветлять оккупантов до полного понимания ими, кто они и куда именно должны держать путь.

Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и обеспечить полную безопасность всем главам общин всего нашего государства: "Похищение мэра Мелитополя – это военное преступление против демократии. Я уверяю, об этом узнают 100% людей во всех демократических странах и действия российских оккупантов будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ".

и обеспечить полную безопасность всем главам общин всего нашего государства: "Похищение мэра Мелитополя – это военное преступление против демократии. Я уверяю, об этом узнают 100% людей во всех демократических странах и действия российских оккупантов будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ". 11 марта российские оккупанты сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Однако, несмотря на это, удалось спасти 7 144 человека — из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей.

Однако, несмотря на это, удалось спасти 7 144 человека — из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей. Мариуполь так и остается заблокированным российскими оккупантами. Вражеские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей.

российскими оккупантами. Вражеские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей. Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня правительство создало Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

01:26 В Генштабе подвели итоги 16-го дня войны. Оккупанты продолжают наступательную операцию и обстреляли приграничные населенные пункты в Беларуси, чтобы втянуть в войну еще и эту страну.

Кроме того, оккупанты с помощью бомбардировщиков Ту-95 выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по городам Луцк, Днепр и Ивано-Франковск. Для этого использовали не менее шести самолетов и 10 крылатых ракет.

00:54 Зверские поступки оккупантов не закончились – военные РФ обстреляли онкологическую больницу в Николаеве. О жертвах пока ничего неизвестно.

00:44 Высокопоставленный чиновник по обороне США похвалил Украину за "креативную" организацию воздушной обороны от агрессора. По его словам, украинцы "с большим успехом" используют ракеты класса "земля-воздух" против российских войск.

00:12 На одном из блокпостов задержали депутата фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, пишет "Украинская правда". Депутата остановили, поскольку он якобы снимал на камеру блокпост, что запрещено.

00:03 США ввели новые санкции против России – ввели персональные санкции против некоторых россиян, а также запрет на импорт алкоголя.

"Вводим санкции против 12 членов Госдумы, вводим новый контроль над экспортом предметов роскоши из США и вводим запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и непромышленных алмазов", – сообщается на странице в твиттере Госдепартамента США.