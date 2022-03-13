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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России, день 18-й. Обстрелы из запрещенного оружия, огромные денежные затраты РФ на войну и новые Герои Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 04:56
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Оккупанты обстреляли Попасную из фосфорных боеприпасов, а Россия уже потратила на войну годовой пенсионный бюджет — главные новости 13 марта
Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные уже 18-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. Наши граждане выезжают за границу, чтобы спасти собственную жизнь. Между тем в Польше беженцев просят выбирать другие районы, поскольку некоторые города переполнены. Оккупанты продолжают обстреливать Украину из запрещенного оружия, в частности применяют фосфорные боеприпасы. Однако наши военные дают достойный отпор врагу. Из-за войны РФ против Украины, страна-агрессор несет не только военные потери, но и денежные. Из-за нападения на Украину Россия теряет огромные средства.

Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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13 марта

03:56 В Донецкой области оккупанты сбросили на Лавру авиационную бомбу. В результате мощного взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы.

03:52 В воскресенье, 13 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет. Областная администрация продолжает работать над их организацией.

03:31 Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

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03:30 Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

03:16 9 марта в СМИ появилась информация, что оккупационные войска РФ вошли в украинский город Скадовск в Херсонской области. В соцсетях появилось видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта. Однако уже 12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что "русского мира" в его населенном пункте нет.

02:51 Российские оккупанты похвастались, что захватили в Луганской области село Суровцовка, где все три дома. Вероятно, там даже никто не живет сейчас.

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02:50 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы — о награждении государственными наградами Украины и указе о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда".

02:41 Оккупанты неделю держат жителей Мариуполя без питьевой воды. Люди добывают воду из батарей отопления.

01:59 Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, что регламентирует условия пребывания украинских беженцев и размеры их социальной поддержки.

01:58 Красный Крест передал Украине мешки для тел российских солдат.

01:56 Экономика РФ за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций получила сильный удар – с годового ВВП страны ушло 30 миллиардов долларов.

01:34 Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что российские оккупанты не покорят нас.

00:59 Украинцев призывают переезжать в другие районы Польши. В стране некоторые города заполнены беженцами.

00:51 Премьер-министр Украины обратился к гражданам. Он отметил, что сейчас внимание правительства сосредоточено на ряде направлений, которые критически важны для нашей страны.

00:34 Вблизи Чернигова украинские военные уничтожили подразделения россиян, которые наносили ракетные удары по городу

00:24 Оккупанты продолжают готовиться к наступлению. В генштабе назвали направления врага .

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