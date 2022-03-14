Вторжение России, день 19-й. Враг продолжает наступательную операцию, цена восстановление инфраструктуры и новая порция санкций против РФ

Оккупанты продолжают стрелять, а НАТО не закрывает небо над Украиной — главные новости 14 марта

Война России против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Но несмотря на это наши военные постепенно его уничтожают. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил НАТО закрыть небо над Украиной из-за мощных обстрелов. Однако пока ответа со стороны Североатлантического Альянса нет. Для восстановления инфраструктуры Украины, которую до сих пор разрушают оккупанты, понадобятся миллиарды долларов. Сумма увеличивается ежедневно. Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "может быть уже в Киеве". Однако его здесь готовы "хорошо" встретить. Страны продолжают давить санкциями на Россию.

Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

Реклама

14 марта

04:20 Поздним вечером 13 марта председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и участник переговорной группы от Украины Давид Арахамия сообщил, что утром 14 марта запланирован новый раунд переговоров с делегацией России, ведущей войну на территории нашей страны.

03:57 Багамские острова останавливают все финансовые операции с российскими и белорусскими учреждениями, попавшими под санкции из-за вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

03:33 Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.

Реклама

03:18 Город Тростянец в Сумской области остается под контролем российских оккупантов. Враг стреляет из населенного пункта в разные направления.

02:56 В понедельник, 14 марта, в Сумской области не будет "зеленых коридоров". Маршруты не согласовывались.

02:44 На фоне провала российского вторжения в Украину верный соратник международного преступника Владимира Путина Рамзан Кадыров пытается бравировать своими "подвигами" в соцсетях. Пока он сообщил, что возможно, находится уже в Киеве.

Реклама

02:43 В Киевской области погиб депутат Броварской объединенной территориальной общины. Вероятно, от рук оккупантов.

02:12 Французские активисты захватили виллу дочери Путина для беженцев из Украины.

01:57 В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражено четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

01:33 На восстановление в Украине разрушенной инфраструктуры нужно 119 млрд долларов. Эта сумма растет с каждым днем.

01:00 Сидя в своем бункере, международный преступник Владимир Путин продолжает штамповать безумные планы по захвату хоть чего-нибудь в Украине. Теперь у бункера родилась идея — переодеть в форму армии России белорусских солдат и отправить их на верную гибель в Украину.

00:58 Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове. Он в очередной раз призвал НАТО закрыть небо.

00:33 Оккупационные войска продолжают наступательную операцию против нашего государства. Украинские защитники дают достойный отпор оккупантам.

00:24 Президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, но мы это выдержим.

00:14 Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по накоплению вражеской техники под Мелитополем. Было уничтожено 200 единиц техники оккупантов.