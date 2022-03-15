Вторжение России, день 20-й. Ракетный удар по Шостке, санкции США против генералитета РФ, ООН предупреждает об угрозе ядерной войне – онлайн

Враг продолжает применять авиацию, поведение России не дает надежды на окончание войны – главные новости 15 марта

Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.

Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж всех военных событий.

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15 марта

07:37 США объявили о введении очередных санкций против 11 представителей военного сектора РФ высокого ранга.

В санкционный список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, а также восемь заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу.

07:28 Враг этой ночью бомбил Шостку, ракеты попали в одно из предприятий. Сейчас власти пытаются оценить масштабы потерь и повреждений, а также выясняют находятся ли под завалами люди.

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Авиаудар по Шостке. Фото: Дмитрий Живицкий

07:19 Из блокадного Мариуполя вчера удалось выехать людям на 160 частных автомобилях, часть из которых уже добралась до Запорожья.

07:10 Генштаб ВСУ обнародовал свежую информацию с фронта по состоянию на 06.00 15 марта 2022 года.

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"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки группировкой ВВС Украины были поражены четыре вертолета, один самолет, кроме этого наш истребитель сбил крылатую ракету врага.

Группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Ими продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей", – рассказали наши военные.

07:00 Невероятно смелая российская журналистка Марина Овсянникова, которая попыталась раскрыть глаза миллионам россиян на путинскую войну в Украине – исчезла.

05:53. ​Япония ввела санкции и замораживает активы еще 17 россиян.

04:52. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация, а число жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

04:38. В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.

03:25.Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

02:55. В США день начался с ввода очередных санкций против граждан России. На этот раз список невъездных товарищей пополнили 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.

01:58. В обращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах и провалах по эвакуации мирных граждан из зон боевых действий, о новой налоговой реформе, о том, что ждет оккупантов, если они сложат оружие и что – если они продолжат никому не нужную войну.

00:24. ​В Раде предлагают увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы

00:13. Российские оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в Луганск.