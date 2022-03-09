Вторжение России, день 14-й. Авиаудары по Сумской области, провокации на ЗАЭС и дефолт РФ – онлайн

Украина две недели борется против путинских войск – армия РФ стает все слабее, но не перестает зверски обстреливать мирных людей – главное за 9 марта

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники уже четырнадцатый день отбивают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт. Тем не менее, военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

Реклама

9 марта

05:52 Тревожный звоночек из Чернобыля – системы мониторинга ядерных материалов на АЭС, которую захватили российские оккупанты, прекратили передачу данных в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Пока неизвестно, с чем связано потеря связи.

04:47 Три тысячи американцев подали заявки на вступление в наш международный легион. Вместе с украинскими военными они будут бороться против российских оккупантов.

03:51 Далеко не все россияне согласны с путинским режимом и войной против Украины! Так, в Луховицах Московской области мужчина устроил пожар в военкомате, чтобы уничтожить данные резервистов-призывников, которых могут заставить воевать против Украины.

Реклама

На заборе он нарисовал флаг Украины, написал "Я не пойду убивать братьев", после чего забросал окна здания коктейлями. Вот, что он написал:

03:30 С начала вторжения армии России в Украину погибли 474 мирных жителей, еще 861 получили ранения. Такие данные опубликовала миссия ООН по правам человека.

Реклама

03:28 Эвакуации из Сум завершились успешно. Около 5000 человек и более 1000 частных автомобилей уже в безопасности! Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

03:24 Оккупанты почти два часа бомбили Ахтырку Сумской области. В результате местные жители остались без электричества и частично без воды. По предварительным данным, один человек погиб, 14 ранены. Тела жертв еще ищут под завалами, поэтому данные еще не окончательны. Украинцы этого не забудут!

Фото: Дмитрий Живицкий

02:40 Североатлантический Альянс обречен на прямую войну с Россией. Москва в конечном итоге пойдет на провокацию, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

02:35 Персонал Запорожской атомной станции уже четыре дня находится в заложниках российских оккупантов. Работники захваченной ЗАЭС подвергаются пыткам. Войска РФ заставили руководство станции записать фейковое обращение, которое планируют использовать для пропаганды.

02:30 Правительство Польши согласилось передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение США для дальнейшей передачи Украине.

01:55 Оккупанты несут большие потери, но пока не отказываются от своих целей захватить украинские города и сделать сухопутный коридор между Крымом и материковой частью РФ. В Генштабе уточнили, что оккупанты рассчитывают на топливо для своей техники из заправок и хранилищ нефтепродуктов. Также они хотят создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории, чтобы перекачивать горючее из Беларуси.

01:53 Дефолт России неизбежен! Именно такой прогноз для оккупантов дало мировое рейтинговое агентство "Fitch". Агентство снизило кредитный рейтинг РФ с "В" до "С". Это свидетельствует о том, что страна-агрессор оказалась в преддефолтном состоянии.

01:05 Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что "аппетиты" россиян по поводу Украины уменьшились.

"С каждым днем обороны Украины эти аппетиты уменьшаются с количеством погибших россиян и их потерь, остановкой продвижения. У них звучит это так же ультимативно, однако на переговорах аппетиты уменьшаются", — отметил Чалый.

00:44 Советник главы ОП Алексей Арестович предрек армии Путина позорный конец. Он не видит вариантов для российской армии в Украине и считает, что путинское войско ждет позорный конец на нашей земле.

По его словам, окружать одновременно четыре крупных города (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.

"Их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться … Российской армии в Украине – конец", - объяснил он.

00:04 В МВД предсказали поворот в войне Путина. В мире все сильнее давят на РФ с помощью санкций, в частности, отказом от российской нефти и газа. Сейчас одним из важнейших элементов по снижению цены на газ является решение украинского вопроса.

"РФ не может не понимать как далеко со своей авантюрой вошел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар – это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве)", – написал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. А дальше есть вероятность, что Путина заставят сесть за стол переговоров.