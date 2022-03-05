Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России, день десятый. Огромные потери РФ, обстрелы Харькова и контрнаступление ВСУ – онлайн

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 04:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские защитники продолжают отбивать атаки противника и даже идут в контрнаступление – все подробности войны РФ против Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине десятый день вторжения РФ начался относительно спокойно. Оккупанты ночью 5 марта обстреливали только Харьков, в остальных городах об атаках не сообщается. В ВСУ уже раскрыли планы войск РФ: главные их цели – Киев и Харьков. Но украинские защитники не только отбивают атаки противника, а и идут в контрнаступление. В направлении Харькова ВСУ отбрасывают военных РФ назад к границе.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

Реклама

5 марта

04:03Над Харьковом кружат российские истребители, сообщили очевидцы – сейчас звуки взрывов слышны в большинстве районов города. Гремит в районе ж/д вокзала, станции метро "Залютино", Салтовки, Холодной Горы, Баварии, "Советской", Основы, Люботина, проспекта Гагарина, Песочина.

Местных жителей призывают не выходить из укрытия, а тем, кто остался дома – держаться подальше от окон.

03:41 Большинство американцев считает, что США должны перестать покупать российские нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной, Об этом пишет Reuters.

Реклама
  • 74% – за закрытое небо над Украиной.
  • 80% – за бойкот российской нефти.

02:59Зеленский сегодня выступит на заседании Сената Соединенных Штатов Америки. Лично прилететь президент не сможет, он свяжется с Сенатом по видеозвонку.

02:57 ВСУ в районе Харькова оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.

"ВСУ выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не только дают отпор, но и уже перешли к контрнаступлению. К примеру, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – сказал глава ХОГА.

Реклама

02:43 В Минобороны рассказали о потерях РФ на 10 день войны:

  • Личный состав — 9 166;
  • Самолеты — 33;
  • Вертолеты — 37;
  • Танки — 251;
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
  • Средства ППО — 18;
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
  • Автомобильная техника — 404;
  • Цистерны ГСМ — 60;
  • Артсистемы — 105;
  • БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
  • Легкие скоростные катера — 2.

Также 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25.

02:18 Жителей Кривого Рога напугал пожар, который вспыхнул ночью 5 марта. В городе загорелась трансформаторная будка, но горела она так ярко, что в Сети подумали якобы это атака российских войск. Отметим, что в городе еще не было оккупантов.

01:51 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится для него поражением.

"Вместе с США и ЕС мы ввели самый большой пакет санкций и пойдем дальше до тех пор, пока эта агрессия не прекратится", – уточнил он.

01:36 В Волынской области задержали десантника из Беларуси. Он заявил, якобы не хочет воевать против Украины и вообще пришел сдаваться. Десантник уже рассказывает о позициях и количестве войск на границе.

01:33 Советник главы ОП заявил, что украинцы дают жесткий отпор российским оккупантам и объяснил, как нашим защитникам это удается. Вот уже десятые сутки украинская авиация, которой эксперты давали вообще три часа, разносит врага с неба.

Арестович уточнил, что для многих украинцев то, что мы еще не проиграли – это чудо или же временная удача. Однако это не так. Многие военные по всему миру в шоке от уровня украинской армии.

00:53 В России коммунальщики решили поддержать оккупантов, но наткнулись только на волну черного юмора. Они наклеили букву Z на мусоровозы в знак поддержки. В Сети уже пишут, что это транспорт как раз для российских военных – в грузовое отделение поместится много тел захватчиков.

00:28 Украинская разведка опубликовала список белорусских летчиков, которые участвовали в атаках на Украину. Имена этих людей можно просмотреть по ссылке.

"Эти лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы вполне ответите за каждую слезинку нашего народа! Слава Украине!", — сообщили в разведке.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Легко ли разрушить украинскую АЭС во время войны – мнение эксперта Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Новая угроза. Из-за оккупантов на ЧАЭС может случится выброс радиоактивной пыли Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять