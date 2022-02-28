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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России, день пятый. Ракетные удары оккупантов, санкции и ядерное оружие в Беларуси – онлайн

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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28 февраля, 11:19
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Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Президент Украины предупредил, что следующие сутки станут решающими для страны

Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях.

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28 февраля

12.10 Российский Кузбасс готовится принять первую партию своих земляков, которые погибли при вторжении в Украину. В частности, отмечается что в Украине был убит Константин Огий, глава отряда СОБР в Кемеровской области.

"Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны Красноярск и Новокузнецк", – рассказал один из собеседников российского портала Тайга.Инфо.

Позывным Огия якобы был "Абат". Также среди погибших источник назвал фамилии "Мурзин" и "Шлегель". "Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно сколько наших омоновцев", – отметил он.

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12.03 Жители Кропивницкого указывают направление России.

11.56 Израильские врачи и парамедики едут в Украину спасать жизни раненых солдат Украины. Они приземлились в Румынии и перешли границу в Молдове, чтоб попасть к нам.

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11.49 Как определить наш вертолет от вражеского. Очень просто, вот методичка.

На украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины, а на армейских нанесены белые полосы на хвостовой балке.

На вертолетах оккупантов все надписи и опознавательные знаки закрашены, будто это пришельцы с темной стороны Луны. Вертолеты агрессора могут быть серыми или в зеленом камуфляже.

11.35 Военное время требует суровых решений. Мародеров будут расстреливать не только в Житомире, но и в Ахтырке. Причем достанется и предпринимателям, которые будут завышать цены на продукты.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Павел Кузьменко.

Он напомнил, что в Ахтырке 28 февраля с 17:30 до 07:00 утра объявлен комендантский час. Выходить на улицу в это время нельзя. При этом мэр отмечает случаи мародерства и намерен с этим жестко бороться.

11.30 Один из захваченных в плен оккупантов рассказывает, что в Украине их встретили не хлебом-солбю, а огнем на уничтожение.

11.22 Бойцы из полка "Азов" Национальной гвардии Украины готовятся сражаться с чеченскими наемниками Кадырова, входящими в состав армии РФ, используя пули, смазанные салом. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале лидер организации "Национальный корпус" и первый командир батальона "Азов" Андрей Билецкий.

На ролике видно, как военный снаряжает магазин автомата патронами, предварительно смазывая пули куском сала.

"Уважаемые друзья-мусульмане, в рай, в нашей стране вас не пустят. Уезжайте домой, пожалуйста", – говорит боец "Азова".

11.15 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации.

"Когда я шел в Президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!", – заявил лидер нации.

11.07 В ходе вторжения Россия уничтожает культурное наследие не только Украины, но и всего цивилизованного мира.

В ходе обстрелов оккупантов был уничтожен музей с картинами всемирно известной народной художницы Марии Примаченко. Об этом сообщила руководитель Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

"Еще одной из невосполнимых потерь историко-культурного достояния Украины является уничтожение агрессором в эти адские для нашей страны дни Иванковского историко-краеведческого музея, где среди большого количества интересных экспонатов и тематических экспозиций гордостью и украшением были работы выдающейся украинской художницы Марии Примаченко, которая родилась и в с.Болотня Иванковского (сейчас-Вышгородского) района Киевской области", – рассказала Литовченко.

11.00 Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, как можно убедить российских солдат-срочников сложить оружие и сдаться в плен.

"Моральный дух российских солдат в упадке. Они массово сдаются в плен без боя. Нам надо продолжать массовую работу по разложению морального духа российских солдат!

Во первых, говорите с ними на блок постах и везде где это возможно. Не надо им угрожать, это будет давать противоположный эффект. Они ведь всего лишь запуганные рабы Путина.

Призывайте их задуматься над тем что происходит. Как можно стрелять и убивать Украинцев, бомбить жилые кварталы? Показывайте им на своих смартфонах, если видео бомбежек и ракетных ударов по городам. Пусть им будет стыдно и страшно за то что наделали Путин и терпящая его Россия.

Во вторых, нам надо распечатывать на обычных принтерах и распространять миллионы листовок – пропусков с призывом сдаться!

Наша команда изучила мировой опыт антивоенной агитации и сделала макет Листовки – Пропуска для российских солдат – рабов Путина.

С сегодняшнего дня, в каждом городе, посёлке, который находится в зоне боевых действий – распечатывайте и распространяйте эти листовки везде где только можно.

Уверен, что это даст результат – тысячи российских солдат прочитав ее – сдадутся в плен и сохранят таким образом жизни не только себе, но и нашим Героям!", – написал Геращенко.

Ну а вот и макеты листовок.

10.53 Россияне уже на своих кошельках прочувствовали первые итоги войны Путина с Украиной. Российский рубль на международных торгах обвалился более чем на 30%. По словам экспертов, такой низкий курс был последний раз в 1998 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, а также свидетельствуют результаты торгов на бирже Forex. Самый сильный спад был зафиксирован сегодня рано утром. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоило 127.

"Мосбиржа" даже приняла решение отложить начало торгов до 10 утра. После открытия курс там прыгнул до 99 рублей за доллар.

В то же время официальный курс Центробанка – 83,5 рублей за доллар, а населению валюту в обменниках продают по 100–190 рублей.

10.43 Путинские пропагандоны допустили очередной прокол, который в очередной раз показывает истинный оскал путинского режима.

26 февраля российское информационное агентство "Новости" по ошибке выдало заранее заготовленную статью о полном разгроме Украины. Публикацию которой редактора прсото забыли отменить. Поскольку Кремль был уверен, что к этому дню "Киев уже падет", то в ней прописаны истинные цели России: полная оккупация Украины и присоединение к Росии.

Статью уже стерли, но она осталась в архиве Интернета. Читаем и запоминаем дела "братушек" – убийц. Об этом сообщил в сети Антон Геращенко, советник министра МВД Украины.

10.35 Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России. Об этом сообщили в Офисе президента.

В состав нашей делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод российских войск с территории Украины.

10.25 В России местами начались антивоенные митинги, потому что до людей начало доходить, что путинский режим им нагло лжет. Вчера было задержано почти 2 500 человек в разных городах России, как сообщила российский политикЭльвира Вихарева.

Кремль в страхе перед массовыми акциями протеста закрыл доступ на Красную площадь.

10.20 В Николаевской области четверо членов диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков сдались местным жителям.

Они потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Их колонна была полностью разгромлена украинской армией.

10.14 Верка Сердючка вместе с "мамой" посоветовала Путину застрелиться в своем бункере.

/ Фото: "Сегодня"

10.08 В Бердянске путинские орки расстреляли местного жителя.

Об этой трагедии, со ссылкой на заявление представителя Совета обороны Запорожской области Ивана Арефьева сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ", – уточняется в сообщении.

10.02 Очень показательное видео – простая украинка морально уничтожила рашиста в маске.

09.55 МВД Украины совместно с кибервойсками взломали телефонную базу Кремля. Все номера властей агрессора – от министерств, Госдумы до администрации президента и главных пропагандистов – теперь есть в открытом доступе.

"Если есть пять минут, зайдите на чат-бот в телеграме "Власть РФ". На нем вывешены все телефоны руководства Российской Федерации. Наберите кого угодно и запишите на видео или аудио – говорите о чем хотите, а потом выложите в интернет. Это станет потом и огромной доказательной базой, и выбьет из колеи огромное количество людей, которые думают сейчас о войне с Украиной, а теперь пусть думают о своем будущем", – призывает советник главы МВД Вадим Денисенко.

09.47 До россиян похоже доходить, что Кремль нагло врет им про последствия войны с Украиной и держит за обычное быдло, которое все стерпит. Активисты создали Телеграм-канал "Ищи своих", где начали выкладывать информацию об убитых и раненых оккупантах. На канал тут же подписались около 20 000 человек. И что сделали власти России? Правильно... Тут же заблокировали правду!

Вот только одно из фото размещенных на заблокированном канале.

09.17 Американский журнал Time вышел с красноречивой обложкой. Ну что ж, Запад долго закрывал глаза на очевидные вещи. Но лучше прозреть поздно, чем никогда...

/ Фото: Time

09.09 В Киеве после комендантского часа должны открыться магазины и у них уже выстроились огромные очереди. Люди не уходят с улиц, несмотря на периодические объявления воздушной тревоги.

Киев очередь 28.02
Киев очередь 28.02 / Фото: "Сегодня"

08.50 Канал "Украина 24" подвел итоги этой ночи для Украины.

08.41 Наши военные подвели свежие итоги противостояния с фашистской ордой из России.

Итак, суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по состоянию на 06.00 28 февраля.
Самолеты – 29
Вертолеты – 29
Танки – 191
Боевые бронированные машины – 816
Пушки – 74
ЗРК БУК – 1
Грады – 21
Автомобильная техника – 291
Цистерны – 60
БПЛА ОТР – 3
Корабли/катера – 2
Средства ПВО – 5
Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется).

08.34 Из Хорватии в Украину отправляются первые добровольцы воевать против российско-фашистских оккупантов.
Об этом пишет репортер хорватского телеканала Nova TV Иван Черкало, как сообщает в сети журналист Александр Цаплиенко.

"Через несколько дней к украинской армии должна присоединиться большая группа добровольцев. У них есть военный опыт, они воодушевлены и горят желанием помочь украинской армии", – сообщил Цаплиенко.

08.25 Просто герои... Двое украинских железнодорожников захватили вражеский БТР и скрутили российских оккупантов голыми руками.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, во время обхода колеи железнодорожники увидели, как на "Сумы-Товарная" заезжает бронетранспортер. Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения.

Начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов сориентировались и указали ему путь в тупик.

Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону. Задержаны двое. Еще двое сбежали, их сейчас разыскивают. "Укрзалізниця" наградит героев-железнодорожников.

08.17 Поэт Игорь Губерман выдал очередной шедевральный и пророческий "гарик". Не убавить, не прибавить...

Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее вы@бут, но стоя.

08.09 Во Франции ширится акция в поддержку Украины. Французы просят ставить в соцсетях в поддержку Украины аллюзию на знаменитую картину Эжена Делакруа "Свобода, которая ведет народ" (Liberté guidant le peuple). Она больше известна миру как "Свобода на баррикадах" 1830 года.

08.00 Борьба с агрессором идет на всех фронтах. Кибервойска сопротивления атаковали веб-ресурсы России и Беларуси, как передает Телеграм-канал Киберполиция UA.

Пока не работают сайт Следственного комитета РФ, ФСБ РФ, банка "Сбербанк" и другие важные для РФ и Беларуси правительственные и критические информационные системы.

07.50 Семья из Днепра записала обращение к своему родственнику, помощнику министра обороны Беларуси Олегу Воинову, который родился и вырос в Украине. Брат Воинова Глеб попросил его повлиять на решение Беларуси воевать на стороне РФ против Украины и сделать так, чтобы его родным не было стыдно за него.

07.44 Число жертв среди мирных граждан от рук путинских ублюдков к сожалению растет. МВД Украины подвело итоги вчерашнего дня.

07.40 Сегодня, с 08.00 в Киеве откроются магазины и начнет курсировать метро. Об этом передает КГГА в Сети.

07.31 Министр обороны Украины Алексей Резниковподвел итоги четырех суток войны с российско-фашистскими оккупантами..

"Дорогие украинцы! 96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восторга согражданами, держащими строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Ненависти к врагу, который убивает наших женщин и детей, разрушает мирные города. И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", – написал на своей странице в Facebook Резников.

По его словам, вчера произошел настоящий перелом.

"Война стала Европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы", – написал министр обороны.

Он добавил, что Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – нашим малышам и их мамам.

"Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на Западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа, который отказался повиноваться взбешенному тирану. И который обязательно победит. Украина победит! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

07.25 Стало ясно почему в Киеве введен жесткий комендантский час. Британская газетаThe Times сообщила о том, что Россия забросила в Киев более 400 наемников из ЧВК "Вагнера".

Они прибыли из Африки с четким заданием ликвидировать президента Зеленского и высшее руководство Украины.

"Информация об этом дошла до украинской власти в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов", – пишет газета.

06:41 Google вводит санкции против российских госСМИ – им не будут доступны инструменты для размещения рекламы.

"В ответ на войну в Украине мы приостанавливаем монетизацию Google российских государственных СМИ на наших платформах. Мы активно следим за новыми событиями и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", – цитирует заявление техгиганта CNN.

06:38 Беларусь может отправить своих военных на помощь российским, которые вторглись в Украину. Вероятно, оккупанты сами уже не справляются, пишет Washington Post.

06:17 Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

"Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

05:56 В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.

05:43 Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

05:28 В Харькове вражеский снаряд упал между многоквартирными домами в Песочине. В результате выбиты окна и повреждены коммуникации – в домах, между которыми упал снаряд, нет воды. Жертв, к счастью нет.

Глава Песочинской громады Олег Чернобай подчеркнул, что информация СМИ о взрыве на газопроводе не подтвердилась.

05:25ЕС ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами.

05:04 Австралия ввела санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Михаила Мишустина и Владимира Колокольцева, пишет CNN.

04:48 Российские наемники во время отступления забыли танк на перегоне "Снегиревка-Николаев". Украинские военные уже уничтожили его.

04:42 Оккупанты ударили ракетой по жилой многоэтажке в центре Чернигова. В результате на первом и втором этаже вспыхнул пожар. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие.

04:35В Киеве и Харькове снова слышны звуки взрывов. В Сети пишут, что это работает украинская система противовоздушной обороны.

04:16 Президент Зеленский считает, что следующие 24 часа станут решающим периодом для Украины. Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Джонсон в свою очередь сказал, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников Украины.

02:53 В Украину со стороны Беларуси вылетели истребители. Их сняли на видео жители города Жлобино.

02:48 В ВСУ раскрыли планы оккупантов – на Полесье в сторону Киева войска РФ пытаются возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе Демидова.

Тем временем в Киеве украинские защитники борются с с диверсионными группами численностью 3-15 человек. Оккупанты ходят с оружием в форме ВСУ, но в бронежилетах образца РФ.

02:28Путину разрешили разместить в Беларуси ядерное оружие. Для этого в стране провели референдум по поправкам в Конституцию Республики – "за" проголосовали 65,16% граждан. Теперь Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства.

02:03 Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, о вступлении Украины в ЕС и макрофинансовую помощь.

В свою очередь глава Еврокомиссии в интервью Euronews заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

01:46Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать РФ за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Чтобы помочь расследованию, украинцев просят фиксировать:

  • повреждения объектов гражданской инфраструктуры;
  • ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
  • факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
  • факты захвата/ограбления вашего имущества;
  • факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

01:30 Из Крыма вышли 11 транспортных кораблей с российским десантом. Вероятнее всего, они направляются в сторону Одессы. Советник главы ОП Алексей Арестович уточнил, что оккупанты попытаются высадить свой десант на материковую Украину.

01:21 Над Винницкой областью сбили две крылатые ракеты российских оккупантов. Они летели в сторону Гущинец. Одна ракета упала в лесу, а другая – в Гущинцах на жилое здание. К счастью, никто не пострадал.

00:52 Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к украинскому народу. Они заявили, что украинцы всего за четыре дня уничтожили стереотип о "величии" РФ.

"За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России. Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!" — говорится в обращении.

00:34 Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов "на одном из самых горячих направлений". РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.

"Горные штурмовики всегда радушно принимают незваных гостей. Мы готовы превратить скучное путешествие оккупанта в феерическое, яркое приключение, которое враг никогда не забудет. Конечно, если выживут",сообщили в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

00:24 Мэр Житомира Сергей Сухомлин дал приказ, позволяющий наказывать грабителей прямо на месте. По мародерам можно даже открывать огонь.

"Полиция, нацгвардия, отряды теробороны получили приказ – не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет. Все получили приказ – стрелять на месте", – сказал Сухомлин.

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